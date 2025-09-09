La BO de ce jeu vidéo français est déjà culte : un concert Clair Obscur: Expedition 33 à Lyon !

Le RPG français de Sandfall Interactive est considéré comme le meilleur jeu vidéo de 2025, et sa BO y est aussi pour quelque chose. A tel point qu'elle a été entendue plus de 18 millions de fois en streaming

Fans des mélodies entendues durant votre périple avec Gustave et Maelle, vous vous réjouirez d'apprendre qu'une tournée française va débuter.

Intitulée "Clair Obscur: Expedition 33 – A Painted Symphony", elle proposera la musique du jeu interprétée en live par le compositeur Lorien Testard et la soprano Alice Duport-Percier, accompagnés de l’Orchestre Curieux.

La tournée débutera à Lyon le 25 octobre 2025 à l'Amphithéâtre 3000. Elle se poursuivra ensuite à la salle Pleyel à Paris (28 et 29 octobre) puis au Corum de Montpellier le 31 octobre.

La billetterie ouvre ce mardi à 10h !