Quichotte aux Célestins : Chevalier au féminin

Un travail de longue haleine qu'il poursuit avec Don Quichotte, du romancier espagnol Miguel de Cervantes. Autant dire que les pieds sont directement mis à l’étrier, puisque le héros est en réalité une héroïne, interprétée avec fougue par Suzanne de Baecque.

Elle s’en va, rêvant elle aussi de chevalerie et de pouvoir être au service des plus opprimés. Avec son cheval, elle part à l'assaut de sa contrée et une série d’aventures, toutes aussi nombreuses que les rencontres qu’elle fera, rythmeront sa grandiloquente entreprise frisant la limite du ridicule.

Quichotte serait fou ? Peut-être. Mais de cette folie émane une belle énergie vitale.

Infos

Quichotte

Du 10 au 14 décembre à 16h, 19h, 19h30 ou 20h.

Théâtre des Célestins, Lyon 2.

De 8 à 42 euros.