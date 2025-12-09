Psykup au Marché Gare : une machine de guerre metal prête à en découdre

Originaire de Toulouse, le groupe s’est imposé comme un vétéran respecté, capable de combiner technicité, intensité, énergie et sincérité dans ses concerts.

Leur nouveau disque, The Joke Of Tomorrow, constitue un excellent point d’entrée pour les néophytes comme pour les fans de longue date : c’est l’occasion de (re)découvrir l’univers de Psykup dans une forme renouvelée, avec des morceaux pensés pour la scène : riffs puissants, atmosphères sombres, variations rythmiques et ambiances travaillées.

Ce concert au Marché Gare à Lyon promet donc d’être fidèle à leur réputation : un show sans concession, un live énergique et viscéral, pensé pour ravir les amateurs de metal exigeant. Pour un public lyonnais prêt à se laisser emporter, c’est l’opportunité de voir un des groupes les plus constants de la scène metal hexagonale : intense, engagé, vivant.

Infos

Le 12 décembre à 20h. Marché Gare, Lyon 2. De 24,29 à 28,29 euros.