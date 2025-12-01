Inconnu à cette adresse : Amis pas pour la vie

Sur scène, les comédiens Jean-Pierre Darroussin et Stéphane Guillon redonnent vie à cette correspondance tragique entre deux amis séparés par l’idéologie, en pleine montée du nazisme. Max, juif américain d’origine allemande installé à San Francisco, écrit à l’allemand Martin Schulse, son associé et ami parti s’installer à Munich.

Lettre après lettre, la relation fraternelle entre les deux hommes se fissure, tout en exaltant la puissance des mots et de la conscience morale. L’amitié se transforme en silence, la confiance en haine, jusqu’à la trahison finale.

Inconnu à cette adresse

Le 3 décembre à 20h30.

Toboggan, Décines.

De 15 à 48 euros.