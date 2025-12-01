Théâtre

Inconnu à cette adresse : Amis pas pour la vie

Chef-d’œuvre de la littérature épistolaire du XXe siècle de l’auteure Kressmann Taylor, Inconnu à cette adresse continue de fasciner par sa force émotionnelle et sa lucidité historique.

Sur scène, les comédiens Jean-Pierre Darroussin et Stéphane Guillon redonnent vie à cette correspondance tragique entre deux amis séparés par l’idéologie, en pleine montée du nazisme. Max, juif américain d’origine allemande installé à San Francisco, écrit à l’allemand Martin Schulse, son associé et ami parti s’installer à Munich.

Lettre après lettre, la relation fraternelle entre les deux hommes se fissure, tout en exaltant la puissance des mots et de la conscience morale. L’amitié se transforme en silence, la confiance en haine, jusqu’à la trahison finale.

Le 3 décembre à 20h30.
Toboggan, Décines. 
De 15 à 48 euros.

