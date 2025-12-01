Dany Boon à Lyon : Madeleine de Proust

Il était temps, sept ans après son dernier spectacle, le public l’attendait de pied ferme. Après avoir incarné un douanier dans Rien à riposter et un facteur dans Bienvenue chez les Ch'tis, Dany Boon jouera sur scène son propre rôle.

Entre souvenirs d'enfance et critiques d’une époque qu’il ne comprend pas, l’acteur entraînera les spectateurs dans un voyage musical et comique. Il sera question de ses bulletins scolaires catastrophiques, de son hypocondrie chronique, du traumatisme des k-ways qui collent à la peau, en passant par ses réflexions sur l’ère numérique.

Un moment généreux où chacun pourra se reconnaître ou, à défaut, rire.

Infos

Clown n’est pas un métier !!

Le 3 décembre à 20h.

Bourse du Travail, Lyon 3.

De 49 à 69 euros.