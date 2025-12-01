Lyon : plus de 1000 santons exposés à l’Hôtel de Région pour une immersion dans les paysages d’Auvergne-Rhône-Alpes

Du 5 décembre au 4 janvier, la Région Auvergne-Rhône-Alpes propose une nouvelle édition de son exposition gratuite "Santonnier, un métier d’art", qui rassemble plus de 1000 santons au sein de grands décors représentant les paysages et savoir-faire des huit départements de la région.

L’événement, ouvert chaque après-midi sans réservation à l'Hôtel de Région à la Confluence, invite le public à parcourir une succession de tableaux minutieusement composés : villages traditionnels, métiers d’autrefois, scènes rurales et panoramas emblématiques, du Cantal au Beaujolais, en passant par les Alpes, l’Ardèche et la Drôme.

Pour la première fois, des visites guidées de 45 minutes, animées par une guide-conférencière, seront proposées à plusieurs dates en décembre et début janvier.

Le parcours met notamment à l’honneur les burons de Niercombe, le viaduc de Salins, les sucs du Meygal, le village de Vassieux-en-Vercors, la grotte de La Luire, les glacières de Mornant et un village des Pierres Dorées, un village savoyard relié par téléphérique à un refuge d’altitude, ou encore une ferme bressanne typique de l’Ain.

En vitrine extérieure, le public pourra également découvrir les créations du santonnier Cyril Salivet, originaire de La Motte-en-Bauges.

Pour Fabrice Pannekoucke, président de la Région, l’exposition permet de "mettre en lumière le talent de nos artisans" et de transmettre "des traditions qui font la richesse culturelle d’Auvergne-Rhône-Alpes".

L’exposition est accessible du 5 décembre au 4 janvier, de 14h à 18h, à l’Hôtel de Région, avec fermetures exceptionnelles les 13, 18, 19, 25 décembre et le 1er janvier. Les 24 et 31 décembre, la fermeture interviendra à 16h.