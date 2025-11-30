Absurde et provocateur, Tommy Cash débarque au Transbordeur

Concerts

Tommy Cash

Tommy Cash pose ses valises à Villeurbanne pour une date à ne pas manquer pour les amateurs d’un univers musical et visuel radical.

Artiste estonien au nom civil Tomas Tammemets, Tommy Cash s’est imposé comme une figure singulière de la scène européenne. Son style mêle hip-hop, rave, techno et pop expérimentale, le tout traversé par un humour absurde, une esthétique “postsoviétique” provocatrice, et une forte dimension mode et art visuel.

C’est avec le titre Espresso Macchiato qu’il s’est fait connaître du grand public, en représentant l’Estonie à l’Concours Eurovision de la chanson 2025. Loin d’être un morceau “mainstream”, la chanson joue sur les clichés italiens (café, mafieux, glamour fantasmé) pour livrer un pastiche décalé, à la fois amusant et délirant.

Le clip et la prestation scénique associée, très stylisés, ont largement contribué à la viralité du morceau : minimalisme outré, costume, attitude outrancière, détournement des codes... Tout concourt à faire de Tommy Cash un performer total, oscillant volontairement entre le trash, la satire et l’art contemporain.

Mais son art ne se résume pas à l’absurde : l’artiste revendique un mélange de cultures estonienne, russe, voire slave/est-européenne, ce qui lui donne un cachet unique dans le paysage de la pop actuelle.

Au Transbordeur, on s’attend donc à un show “à la Tommy Cash” : déjanté, immersif, mêlant musique, mode, visuel et provocation. Une soirée pour les curieux, les adeptes de l’expérimental, ou ceux qui veulent simplement prendre part à l’une des expériences live les plus singulières de la saison lyonnaise.

Le 1er décembre à 19h. Le Transbordeur, Villeurbanne. 30 euros

