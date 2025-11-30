Le Misanthrope : Comédie humaine au Radiant

Dans cette ambiance culturelle où les revisites gagnent en popularité, Georges Lavaudant met en scène un Misanthrope sobre qui puise sa force dans son intemporalité.

Alceste, éternel atrabilaire qui ne ressent que de l’aversion pour les mondanités, s'enamoure étrangement de Célimène, une veuve de vingt ans superficielle et médisante. Ce duetto évolue dans la haute société parisienne, où les apparences et les convenances sociales sont essentielles. L’univers idéal pour brosser un portrait de l’hypocrisie sociale, qui semble toujours aussi actuel.

Des siècles plus tard, on s'enivre toujours au gré des alexandrins de Jean-Baptiste Poquelin avec l'excellent Eric Elmosnino.

Infos

Le Misanthrope

Les 2 et 3 décembre à 20h30.

Le Radiant, Caluire.

De 20 à 40 euros.