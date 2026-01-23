Militarie Gun : le retour du pogo comme exutoire à La Marquise

Le groupe californien assume frontalement ses influences des années 2000, quand le punk rock s’invitait sur MTV sans perdre totalement sa rage. Dans leurs morceaux, on entend l’efficacité mélodique de Green Day, l’énergie brute de Sum 41 et l’urgence d’un hardcore qui n’a jamais complètement disparu.

Mené par le chanteur Ian Shelton, également actif dans la scène hardcore de Los Angeles, Militarie Gun s’est imposé comme l’un des projets les plus excitants du punk indépendant américain. Leur dernier album, God Save the Gun, confirme cette trajectoire singulière : des chansons courtes, directes, portées par des refrains accrocheurs et une production volontairement sèche. Derrière l’apparente simplicité, le disque capte une colère diffuse, générationnelle, sans posture ni cynisme.

Mais c’est surtout en live que Militarie Gun prend toute sa dimension. Les concerts sont pensés comme des décharges collectives, où le public devient acteur autant que spectateur. Pogos, sueur, proximité immédiate avec le groupe : l’expérience est physique, presque cathartique.

À La Marquise, salle idéale pour ce type de communion électrique, la promesse est claire : une soirée sans filtre, où le punk retrouve sa fonction première : rassembler et libérer.

Infos

Le 25 janvier à 19h. La Marquise, Lyon 3. 22 euros.