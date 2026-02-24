Le Professeur à l'Atrium : Aux Conflans de la haine

Le Professeur donne voix à ce qui a précédé l’assassinat de Samuel Paty en 2020 : silences, atermoiements, renoncements successifs.

Seule en scène, la comédienne Carole Bouquet porte ce récit sans pathos, glissant d’un registre à l’autre pour faire surgir une polyphonie d’absences et de responsabilités diluées. Le texte d’Émilie Frèche, adapté de son livre éponyme, avance avec une précision implacable. La mise en scène de Muriel Mayette-Holtz choisit l’épure pour mieux laisser affleurer la gravité.

Un théâtre nécessaire, qui refuse le spectaculaire pour regarder en face ce que la société n’a pas su protéger.



Infos

Le Professeur

Les 26 et 27 février à 20h30.

Atrium, Tassin.

De 20 à 35 euros.