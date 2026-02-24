Lyon Street Food Festival : Flandre, Italie et Amérique latine à l’honneur pour les 10 ans

Pour son dixième anniversaire, le Lyon Street Food Festival affirme plus que jamais son ambition internationale. Du 11 au 14 juin 2026, l’événement investira Les Grandes Locos, à La Mulatière, sur un site de 40 000 m², dont 12 000 m² d’espaces extérieurs.

Cette édition mettra particulièrement à l’honneur la Flandre, l’Italie et l’Amérique latine, aux côtés de l’Asie, de l’Espagne et des terroirs français. Au total, plus de 20 nationalités et 130 chefs et pâtissiers sont annoncés.

Longtemps associée à une cuisine traditionnelle, la Flandre entend montrer son renouveau culinaire. Invitée pour cette 10e édition, elle sera représentée par le collectif "Amateurs du Goesting", autour de la valorisation des produits locaux et de la brasserie artisanale.

Cinq stands salés et sucrés proposeront des classiques revisités : frites et sauces, croquettes de crevettes grises de la mer du Nord ou endives en version street food, avec la participation du chef étoilé Willem Hiele. Les chefs Nicolas Decloedt et Caroline Baerten (Humus x Hortense) défendront une cuisine végétale étoilée, tandis que le chocolatier Julius Persoone, nommé "Finest Chocolatier" par Gault & Millau, présentera des créations cacaotées.

Des ateliers de beer pairing et des masterclass autour des spécialités régionales complèteront le programme.

Little Italy et Cantina Latina

Côté Italie, l’espace "Little Italy" prendra la forme d’une trattoria rétro immersive réunissant huit chefs, dont Diego Accettulli, spécialiste des pâtes fraîches. Arancini, pizza, panuozzo et pâtes revisitées composeront cette escale qui veut offrir une lecture contemporaine d’une cuisine parmi les plus exportées au monde.

L’Amérique latine sera mise à l’honneur dans l’espace "Cantina Latina", avec huit chefs venus du Brésil, d’Argentine ou du Mexique. La cheffe mexicaine Carla Kirsch Lopez y proposera une interprétation contemporaine de spécialités comme les coxinhas, empanadas ou tacos régionaux.

Depuis sa création en 2016, le festival revendique 300 000 festivaliers, plus de 400 ateliers et 60 concerts et shows pour cette édition anniversaire.

"La street food n’est plus une tendance : elle est devenue un langage universel", souligne Emeric Richard, directeur du Lyon Street Food Festival.

Infos

Lyon Street Food Festival

Du 11 au 14 juin

Les Grandes Locos, La Mulatière