Le Nom des Choses : Vrai débat au TNP

La metteuse en scène suisse Muriel Imbach fait du langage un terrain de jeu aussi sérieux que joyeux.

Sur un plateau jonché de feuilles et de débris, cinq interprètes explorent les mots comme on fouille un monde en train de se refaire. Nourrie par la parole d’enfants et d’adolescents, l’écriture capte cette liberté rare à inventer, détourner, s’approprier les mots pour mieux penser le réel.

Drôle sans être naïf, philosophique sans lourdeur, le spectacle interroge le pouvoir des noms, la fabrique du sens et notre capacité collective à réinventer le monde. Une traversée ludique et profonde, à hauteur d’enfance.



Infos

Le Nom des Choses

Les 25, 27 et 28 février à 15h30, 19h30 et 17h.

TNP, Villeurbanne.

Complet.