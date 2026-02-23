Robin Gomez à l'Espace Gerson : transfuge éclatant

Robin Gomez, alias @la_robs, est devenu en quelques années un phénomène viral grâce à ses vidéos courtes, absurdes et finement observées, cumulant plus de 100 millions de vues. En 2024, il franchit un cap décisif : quitter l’écran pour la scène. Et depuis deux ans, le pari est largement tenu.

Son spectacle ne se contente pas d’aligner des sketchs, il condense l’énergie brute du format numérique dans un temps long. Sur scène, tout est plus intense, plus incarné, plus imprévisible. Robin Gomez transforme son humour en expérience collective, où l’on rit souvent, fort et, parfois, à ses propres dépens.

Un passage du virtuel au réel aussi maîtrisé que jubilatoire.



Viens on se rentre dedans mais fort !

Du 25 au 28 février à 20h30 et 21h15.

Espace Gerson, Lyon 5. De 13 à 22 euros.