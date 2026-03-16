Humour

Mélodie Fontaine au Théâtre à l'Ouest : Bazar maîtrisé

Mélodie Fontaine au Théâtre à l'Ouest : Bazar maîtrisé
DR Lisa Levy

Rire d’une chute, surtout quand c’est la sienne : Mélodie Fontaine a bâti Nickel Nickel sur cet art de l’auto-dérapage maîtrisé.

Chroniqueuse dans La Bande originale sur France Inter, l’humoriste remonte le fil de son existence avec une sincérité désarmante : enfance dans le Nord, prédictions douteuses de voyant, vies antérieures fantasmées, échecs assumés et rééducation du périnée comprise. De quoi parler à un large public.

Seule en scène, elle transforme le chaos intime en carburant comique, maniant le doute comme d’autres la punchline.

Moderne, fulgurant, souvent hilarant, Nickel Nickel célèbre nos ratés avec panache. Une ode joyeuse au grand bazar de la vie, racontée par une voix singulière qui réchauffe aussi bien la scène que les ondes.

Infos
Nickel Nickel
Le 18 mars à 20h30.
Théâtre à l'Ouest, Décines-Charpieu. De 18 à 27 €.

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Théâtre à l'Ouest

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