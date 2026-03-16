Mélodie Fontaine au Théâtre à l'Ouest : Bazar maîtrisé

Chroniqueuse dans La Bande originale sur France Inter, l’humoriste remonte le fil de son existence avec une sincérité désarmante : enfance dans le Nord, prédictions douteuses de voyant, vies antérieures fantasmées, échecs assumés et rééducation du périnée comprise. De quoi parler à un large public.

Seule en scène, elle transforme le chaos intime en carburant comique, maniant le doute comme d’autres la punchline.

Moderne, fulgurant, souvent hilarant, Nickel Nickel célèbre nos ratés avec panache. Une ode joyeuse au grand bazar de la vie, racontée par une voix singulière qui réchauffe aussi bien la scène que les ondes.

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Nickel Nickel

Le 18 mars à 20h30.

Théâtre à l'Ouest, Décines-Charpieu. De 18 à 27 €.