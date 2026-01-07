Surprise: Partie ! au Théâtre à l'Ouest : Le sang de la veine

Balades

Dans cette comédie pétillante signée Sébastien Bonnet et Régis Van Houtte, la famille devient un terrain de jeu explosif.

Franck et Laurent n’ont en commun que leur nom. Car l’un enchaîne les réussites, l’autre collectionne les galères...

Un ordre établi qui bascule le jour où la femme de Franck fait ses valises. Déprimé, le winner de la famille se tourne vers son unique soutien, son frère, qui décide de lui remonter le moral en organisant une surprise-party mémorable. Mais l’arrivée de Camille, jeune femme imprévisible, va transformer la soirée en cascade d’imprévus.

Entre quiproquos, tendresse et frictions fraternelles sur fond de rivalité, cette pièce rythmée explore avec humour ce que l’on partage tous malgré soi : les hauts, les bas et surtout les liens du sang.

Surprise: Partie !
Le 10 janvier à 18h.
Théâtre à l'Ouest, Décines-Charpieu. De 22 à 31 €.

