Nuits Sonores 2026 : Lyon, capitale qui écoute

À force d’exister, les festivals finissent souvent par se ressembler. Même mécanique, mêmes têtes d’affiche, même promesse d’extase calibrée. Les Nuits Sonores, elles, continuent d’échapper à la standardisation. Peut-être parce qu’il n’a jamais vraiment été un simple festival. Plutôt un terrain d’expérimentation. Une fête qui pense.

L’édition 2026, du 13 au 17 mai, s’inscrit dans cette tension-là. Dans un contexte où l’industrie musicale se concentre et où les imaginaires se referment, l’équipe d’Arty Farty revendique une indépendance presque militante.

Le décor, lui, reste fidèle à cette idée d’une ville transformée en archipel sonore.

Les Grandes Locos, cathédrale industrielle de La Mulatière aux volumes vertigineux, accueillent les Days. La Sucrière, repensée, devient un organisme nocturne à plusieurs têtes, du dancefloor total au club plus ramassé. Ailleurs, HEAT, les Subs ou la Trinité ouvrent des brèches plus intimes. On circule, on dérive, on choisit sa nuit.

Mais ce qui frappe, surtout, c’est la manière dont Nuits Sonores fabrique ses constellations. Pas de hiérarchie figée : les pionniers dialoguent avec celles et ceux qui redéfinissent aujourd’hui les règles du jeu. Il y a les figures tutélaires, d’abord. Juan Atkins, toujours là, comme une ligne de basse originelle. 808 State, mémoire vive de l’acid house britannique. The Sabres of Paradise, qui convoquent l’ombre d’Andrew Weatherall et une certaine idée de l’électronique comme contre-culture. Ou encore Leftfield, associés à HAAi, pour un passage de relais entre générations rave.

Pas de nostalgie ici, mais des racines actives, encore capables de produire du présent.

En face, la scène contemporaine ne cherche pas à écraser l’héritage, mais à le déformer. Anetha b2b Vel fait de la techno un terrain d’hybridation permanent, entre trance, EBM et nappes introspectives. Carl Craig b2b Seth Troxler, eux, rejouent une forme de noblesse du mix, entre élégance et tension. Plus frontal, 999999999 pousse l’acid dans ses retranchements physiques, pendant que Amelie Lens assume une techno de masse, spectaculaire, presque architecturale. Et puis, il y a ces moments plus troubles, plus mentaux : Rødhåd b2b Tauceti ou le live collectif WSNWG (avec Dasha Rush, JakoJako, UFO95), où la musique se construit en direct, fragile, imprévisible.

Mettre en présence des mondes qui ne se croisent pas toujours

Mais réduire Nuits Sonores à la techno serait passer à côté de son cœur battant. Le festival regarde ailleurs. Vers les marges. Vers les circulations globales. Les bass music y trouvent un terrain fertile. Mad Professor & Sister Audrey ramènent avec eux le dub originel, celui des sound systems londoniens. Mala, figure clé de Deep Medi, rappelle que le dubstep fut d’abord une affaire de spiritualité et de basse profonde.

Plus loin, Baalti, Nazar ou Ayzoman déplacent les lignes vers l’Afrique et ses diasporas, injectant dans les machines des rythmes hérités, des tensions politiques, des récits situés.

Même dynamique du côté des scènes latino-caribéennes : Edna Martinez, DJ Babatr, Bclip ou LinaPary fabriquent des ponts entre traditions locales et cultures club mondialisées. Ici, le dancefloor devient cartographie.

Et puis, il y a ces propositions qui fissurent le cadre. Kali Malone, à la Trinité, étire le temps dans une ambient presque sacrée. Baby Volcano transforme le concert en performance hybride. Kangding Ray, avec son live audiovisuel, injecte le cinéma dans la techno. DJ_Dave code sa musique en direct. Autant de gestes qui refusent la forme attendue.

Impossible, enfin, de ne pas sentir la charge politique qui traverse cette édition. Pas en discours, mais en creux. Dans les choix. L’ouverture avec Heinali & Andriana-Yaroslava Saienko, projet ukrainien entre chant ancien et mémoire de guerre, donne le ton. Plus loin, la présence de Sama’ Abdulhadi, figure de la scène palestinienne, ou du projet BETHLEHEM, inscrit la musique dans une géographie brûlante.

Ici, danser n’est jamais totalement innocent.

Et pourtant, la fête est là. Massive. Sensuelle. Débordante. Peaches continue de faire exploser les corps et les normes. Fat Dog injecte la rave dans le rock. Acid Arab, Deena Abdelwahed ou Aïta Mon Amour tissent des ponts entre héritage et modernité. Four Tet, lui, reste ce funambule capable de faire cohabiter expérimentation et euphorie collective.

Au fond, les Nuits Sonores 2026 ne cherchent pas à rassurer. Elles préfèrent déplacer. Créer du trouble. Mettre en présence des mondes qui ne se croisent pas toujours. Et rappeler, au passage, qu’un festival peut encore être autre chose qu’un alignement de noms : un espace où l’on danse, oui, mais où l’on écoute aussi ce que le monde raconte, et ce qu’il tait.