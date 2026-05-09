Il Cello, lyrisme grand public au Toboggan

Levon, Salvatore et Sébastien, réunis presque par accident dans l’émission, ont trouvé dans ce croisement une identité forte : trois voix complémentaires, à la fois puissantes et accessibles.

Leur répertoire joue sur les contrastes. D’un côté, les grands airs du répertoire lyrique, comme ceux de Giacomo Puccini ; de l’autre, des classiques pop et rock — de Queen notamment — revisités avec ampleur. Un grand écart assumé, qui repose sur une même exigence vocale et une volonté de transmettre l’émotion sans filtre.

Sur scène, l’effet est immédiat. Le trio privilégie la générosité, l’élan collectif, cette capacité à faire monter l’intensité jusqu’à embarquer le public. Entre virtuosité et plaisir du partage, Il Cello cultive un spectacle fédérateur, où le lyrisme devient terrain commun.

Infos

Le 12 mai à 20h

Le Toboggan, Décines. Complet