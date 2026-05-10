À Lyon, Dragons devient un spectacle immersif avec orchestre en live

Sur grand écran, les aventures d’Harold et de Krokmou défilent en haute-définition, tandis que l’Orchestre national de Lyon interprète en direct la partition ample et émotive de John Powell, nommée aux Oscars.

Entre humour, action et souffle épique, l’histoire de ce jeune viking qui défie les traditions pour apprivoiser un dragon prend une dimension nouvelle. La musique, jouée en synchronisation parfaite avec les images, accentue chaque envol, chaque frisson, chaque instant de complicité.

Ce spectacle s’adresse autant aux enfants qu’aux adultes nourris de nostalgie. Une expérience immersive, où cinéma et concert ne font plus qu’un.

À ne pas manquer.

Infos

Dragons

Du 13 au 16 mai à 15h, 18h ou 20h.

Auditorium, Lyon 3. De 25 à 43 euros. Dès 8 ans.