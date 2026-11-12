Cabaret, drag queens et spectacles : un week-end haut en couleur

Drag Race France Live : les reines sur scène

La tournée de Drag Race France Live fait escale à Lyon avec un spectacle inspiré de la quatrième saison de l'émission. Au programme : chorégraphies, lipsyncs, costumes extravagants et performances autour des contes et légendes.

Le spectacle est annoncé les jeudi 12 et vendredi 13 novembre, à partir de 20 heures, à la Cité internationale de Lyon, au 50 quai Charles-de-Gaulle. Tarif adulte annoncé : 19 €.

Lyon Burlesque Festival : deux soirées entre glamour et rock

Le Lyon Burlesque Festival revient les vendredi 13 et samedi 14 novembre avec deux ambiances différentes.

Vendredi, la salle Paul-Garcin accueillera une soirée inspirée des années folles, avec piano-bar et numéros d'effeuillage burlesque. Samedi, le Marché Gare prendra le relais avec un cabaret néo-burlesque réunissant des artistes français et internationaux, suivi d'un concert du groupe Balica Wine.

Les soirées débuteront à 20 heures. Plein tarif annoncé : 35 €.

Festiv·iel : trois semaines de spectacles et de rencontres

Le Théâtre de la Croix-Rousse lance également Festiv·iel, son rendez-vous consacré aux cultures queer, au féminisme et aux questions de genre.

Du 12 au 28 novembre, spectacles, projections, débats, ateliers et moments festifs se succéderont dans le 4e arrondissement de Lyon. Plusieurs formules tarifaires sont proposées pour assister aux représentations.

Danse, poésie et bien-être au programme

Festival IMPulsion : place aux jeunes chorégraphes

La 14e édition du festival IMPulsion se poursuit jusqu'au samedi 14 novembre. Cet événement consacré à la création chorégraphique émergente propose plusieurs spectacles dans différents lieux lyonnais.

Vendredi 13 novembre, la compagnie Dona présentera LaFRONDE, une création qui interroge les relations collectives et les stéréotypes de genre.

Samedi 14 novembre, un double programme réunira les compagnies Two of us et Aran au Croiseur, dans le 7e arrondissement.

Parole Ambulante : la poésie sous toutes ses formes

Le festival Parole Ambulante célèbre sa 31e édition jusqu'au dimanche 15 novembre.

Organisé par l'Espace Pandora, il fait dialoguer poésie, littérature, musique, cinéma et arts visuels à travers des rencontres, lectures, projections et concerts.

Les événements se déroulent dans plusieurs lieux de Lyon, de Vénissieux et de la région. La plupart des rendez-vous sont gratuits.

Under the Moon : un festival autour du bien-être féminin

Les samedi 14 et dimanche 15 novembre, le festival Under the Moon s'installe au 55 quai Rambaud, dans le 2e arrondissement de Lyon.

Cette huitième édition réunira 33 stands et proposera 32 ateliers et conférences consacrés au bien-être, à la spiritualité et au développement personnel.

L'accès au festival est gratuit. Les ateliers et conférences sont proposés à 5 €, sur inscription. Ouverture de 10 heures à 18h30 les deux jours.

E-sport et univers fantastiques pour compléter le week-end

Lyon E-Sport : les joueurs se donnent rendez-vous à Villeurbanne

Les passionnés de jeux vidéo pourront se retrouver au Pôle Pixel, à Villeurbanne, les samedi 14 et dimanche 15 novembre.

Cette édition de Lyon E-Sport accueillera notamment des compétitions sur League of Legends, Valorant et Minecraft, ainsi qu'un espace d'animations et de réalité virtuelle.

Un tournoi de League of Legends réunira jusqu'à 48 équipes, avec 10 000 € de récompenses annoncées.

Le rendez-vous est fixé de 10 heures à 23 heures, au 24-26-36 rue Émile-Decorps. Entrée : 15 €, gratuite pour les moins de 7 ans.

L'Étrange Noël des Sorciers : Halloween rencontre Noël au fort de Bron

Pour une sortie en famille, le fort de Bron accueillera les samedi 14 et dimanche 15 novembre L'Étrange Noël des Sorciers, organisé par Yggdrasil.

Le principe : plonger les visiteurs dans un univers où se croisent citrouilles, sapins de Noël, personnages fantastiques et décors immersifs.

Un marché réunira également 65 créateurs, artisans et producteurs, avec des bijoux, costumes, objets féeriques et spécialités gourmandes.

Le site ouvrira samedi de 12 heures à 20h45 et dimanche de 10 heures à 18h45.

Tarif adulte : 13 €, gratuit pour les enfants de moins de 3 ans.

Entre spectacles, festivals et animations familiales, Lyon et sa métropole proposeront ainsi plusieurs façons de profiter du week-end des 13, 14 et 15 novembre.