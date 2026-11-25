Deux trompettes pour ouvrir le festival, du blues dès le lendemain, puis des détours par le trip-hop, le rap symphonique et la musique brésilienne. Jazz à Vienne annonce dix premières soirées au Théâtre Antique, du 25 juin au 9 juillet 2027, avant de dévoiler l’ensemble de sa programmation le 9 mars. Cette première sélection donne une large place aux habitués du festival, tout en associant les têtes d’affiche à des artistes à découvrir.

Ibrahim Maalouf en ouverture, Beth Hart pour la soirée blues

Le vendredi 25 juin, Ibrahim Maalouf célébrera ses "20 ans de live !". Le trompettiste franco-libanais retrouve Vienne, où il avait présenté en avant-première son projet Trumpets of Michel-Ange. La soirée débutera avec Yazz Ahmed, dont la musique fait dialoguer jazz, mélodies arabes et électronique. Elle viendra notamment défendre l’univers d’A Paradise in the Hold, paru en 2025.

Le lendemain, 26 juin, Beth Hart sera la figure centrale de la soirée blues. La chanteuse et pianiste américaine partagera l’affiche avec D.K. Harrell, guitariste et chanteur louisianais né en 1999, qui revendique l’envie de transmettre cette musique aux jeunes générations.

Youssou Ndour et Le Super Étoile de Dakar prendront ensuite le relais le 28 juin. En ouverture, les quinze voix du Thanda Choir, ensemble fondé à Khayelitsha, près du Cap, mêleront chants traditionnels en xhosa et influences contemporaines.

Morcheeba et Chilly Gonzales de retour

Le 29 juin, Morcheeba retrouvera le Théâtre Antique après son passage de 2018. Le groupe britannique de Skye Edwards et Ross Godfrey, connu pour The Sea ou Rome Wasn’t Built in a Day, poursuit son parcours avec Escape the Chaos, sorti en 2025.

Autre retour annoncé, celui de Chilly Gonzales le 9 juillet. Le pianiste et rappeur, déjà venu en 2005 et 2019, sera accompagné de Yannick Hiwat, Louis Sommer et Joe Flory. Le concert qui ouvrira cette soirée, comme celui précédant Morcheeba, sera révélé en mars.

Deux projets feront appel à des ensembles lyonnais. Le 2 juillet, André Manoukian présentera "La Sultane Symphonique" avec l’Orchestre national de Lyon. Autour de son piano, il réunira notamment la chanteuse Talima, le violoniste Mathias Lévy et la saxophoniste Olga Amelchenko.

La même soirée accueillera Anouar Brahem et son quartet "After the Last Sky". Le joueur de oud tunisien sera entouré d’Anja Lechner au violoncelle, de Django Bates au piano et de Mats Eilertsen à la contrebasse.

Le 5 juillet, Youssoupha Gospel Symphonique Experience croisera rap, orchestre et chœur gospel. Le projet associera notamment l’Orchestre du Conservatoire à rayonnement régional de Lyon, sous la direction musicale d’Olivier Koundouno.

Gregory Porter, Thomas Dutronc et une soirée brésilienne

Avec "The Jazz Nights", le 6 juillet, Thomas Dutronc reviendra aux standards, entouré notamment de Stéphane Belmondo, Éric Legnini et Rocky Gresset. La tromboniste Rita Payés et la pianiste Lucía Fumero présenteront aussi leur projet commun Rueda Eterna.

Le 7 juillet, Gregory Porter retrouvera un festival qui l’avait accueilli dès 2012. The Womack Sisters, héritières d’une famille marquée par la soul et le gospel, ouvriront la soirée.

Le 8 juillet sera consacré au Brésil avec Seu Jorge et Mari Froes. Le premier viendra avec le répertoire de The Other Side, tandis que la seconde présentera notamment les chansons de son premier album studio, Esquina do Sol, paru en 2026.

Les dix soirées annoncées débuteront à 20 h 30. Les tarifs normaux vont de 40 à 65 euros, avec des billets à 30 euros pour les 15-25 ans et à 6 euros pour les 4-14 ans.

Le festival propose également un pack de trois soirées à 114 euros, un pass sept soirées à 205 euros — 195 euros au tarif réduit — et un pass intégral à 355 euros. Une formule TER et concert permet d’ajouter cinq euros au prix du billet normal ou 15-25 ans pour un aller-retour Lyon–Vienne.