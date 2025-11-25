Une 45ᵉ édition marquée par une identité visuelle inédite, fruit d’un partenariat avec le Festival international du film d’animation d’Annecy, et illustrée par l’autrice Lucrèce Andreae, César 2018 du court métrage d’animation. Son affiche, visible dès la première page du dossier, met à l’honneur non pas les musiciens, mais le public emporté par la musique, "l’instant précis où on lâche la scène des yeux et où on se laisse emporter par le son".

Côté programmation, le festival annonce déjà de très grands noms. L’ouverture réunira Erik Truffaz et Stefano Di Battista pour deux propositions mêlant jazz, musique populaire italienne et création symphonique. Le lendemain, place à l’énergie explosive de Too Many Zooz et au groove fédérateur de Deluxe, accompagnés de plusieurs invités. Le 30 juin, Groundation et Kokoroko feront dialoguer reggae roots, jazz londonien et influences afrobeat.

Le 2 juillet marquera l’un des temps forts : l’accordéoniste Vincent Peirani présentera Living Being IV : Time Reflections, avant le retour très attendu de Beirut, dont le nouvel album évoque "la fragilité de l’existence" dans un mélange folk et électro. Le lendemain, la soirée disco promet une ambiance incandescente avec Cerrone en version symphonique, épaulé par l’orchestre du Conservatoire de Lyon, suivi par Kyoto Jazz Massive, de retour après plus de 15 ans d’absence.

Le 4 juillet, Jazz à Vienne célébrera le centenaire de Miles Davis et John Coltrane grâce au duo Terence Blanchard & Ravi Coltrane, prélude à un hommage signé Marcus Miller, entouré de plusieurs membres du groupe historique de Miles au début des années 1980. La soirée du 6 juillet réunira deux géantes des musiques africaines : Fatoumata Diawara et Angélique Kidjo.

La traditionnelle All Night du 11 juillet fera la part belle aux grooves modernes : The Fearless Flyers, Vulfpeck, Ludivine Issambourg, Souleance et les jeunes révélations d’ubaq se succéderont jusqu’au bout de la nuit.

Avec ces premiers noms, Jazz à Vienne confirme une édition 2026 ambitieuse, internationale et résolument hybride, où l’héritage du jazz se conjugue à toutes les formes contemporaines. La billetterie est ouverte sur jazzavienne.com.