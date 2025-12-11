Les bons plans de Lyon Poche : vos sorties à Lyon du jeudi 11 au dimanche 14 décembre

Mondial des Métiers

Visiter le Mondial des Métiers, c'est l'occasion unique d'interroger des professionnels et des jeunes en formation, d'assister et de participer à des démonstrations et de mieux connaître les métiers et le monde du travail : plus de 50 domaines professionnels et thématiques représentés, plus de 700 métiers dont 100 métiers en démonstrations et plus de 400 exposants qui mobilisent plus de 4 000 professionnels pour répondre à vos questions : professionnels, jeunes en formation, formateurs, représentants des branches professionnelles, professionnels de l'orientation... répartis sur 100 stands.

Quand ? De jeudi à dimanche, de 9h à 17h

Où ? Eurexpo-Lyon, Chassieu

Combien ? Gratuit

Festival du Sucre

Pendant cinq jours, concerts, lives et DJ sets se succéderont dans différents lieux, essentiellement dans le quartier de la Confluence. Côté programmation, le Sucre réunit une affiche d’exception mêlant légendes et talents émergents : Laurent Garnier, John Talabot, Marcel Dettmann ou encore JASSS côtoieront une nouvelle génération d’artiste

Quand ? Du 10 au 14 décembre

Où ? Le Sucre, HEAT, le Sonic, le Périscope...

Combien ? De 16 à 95 euros

Marché créateurs “360° sur l’art

Le marché 360° sur l'Art est un marché organisé par Arts Pentes depuis 20 ans à l'occasion des fêtes de Noël, sur la place Sathonay, dans le 1er arrondissement de Lyon. Nous proposons une sélection d'une cinquantaine de créateurs et artisans d'art majoritairement lyonnais, mais aussi plus largement de la région Rhône-Alpes.

Quand ? 13 et 14 décembre, 11h-20h

Où ? Place Sathonay, Lyon 1er

Combien ? Gratuit

Marché Fabriqué à Lyon

Regroupés autour du label Fabriqué à Lyon et ses alentours, les labellisés proposeront leurs produits valorisant savoir-faire, approvisionnement responsable et fabrication locale (20km autour de la place Bellecour).

Quand ? Le 13 décembre, de 10h30 à 19h

Où ? Place de la République, Lyon 2

Combien ? Gratuit