Yanns au Transbordeur : du phénomène viral au succès construit

Le morceau, sorti en décembre 2021, est largement devenu un phénomène viral, via TikTok notamment, et a été certifié single de diamant.

Originaire de Metz, et d’une famille aux racines portugaise et gitanes, Yanns a d’abord rêvé d’une carrière de footballeur avant qu’une blessure n’oriente sa trajectoire vers la musique. Sa capacité à transformer une mélodie simple en hymne fédérateur révèle une véritable stratégie pop, conjuguée à un talent pour les hooks accrocheurs.

Le succès de Clic clic pan pan a été relancé par sa présence dans le film Un p’tit truc en plus de Artus, qui a offert au titre une seconde vie et une exposition nouvelle. Cette combinaison de réseaux sociaux, format viral et synergie filmique illustre parfaitement les nouvelles voies du succès musical aujourd’hui.

Mais au-delà du phénomène, Yanns semble ne pas se reposer sur ce seul tube. Son nouveau single, Labubu, témoigne d’une volonté de poursuivre, de se renouveler et de tourner vers la scène. Et c’est justement cette dimension live qui semble constituer un tournant : l’artiste qui a marqué l’après-confinement revient en tournée. Pour quel succès ?

Infos

Le 14 décembre à 20h. Le Transbordeur, Villeurbanne. De 42 à 100 euros.