Les bons plans de Lyon Poche : vos sorties à Lyon du jeudi 12 au dimanche 15 février

Marhaba Expo

Marhaba Expo revient à Lyon les 13, 14 et 15 février 2026 pour trois jours placés sous le signe du partage, de la découverte et de la convivialité. L’événement se tiendra à Eurexpo Lyon, l’un des plus grands espaces d’exposition de la métropole.

Pensée comme une vitrine des cultures orientales, Marhaba Expo invite le public à découvrir la richesse des traditions, des savoir-faire et des valeurs portées par ces régions. L’événement se veut ouvert à tous, dans une atmosphère festive mêlant rencontres professionnelles et animations culturelles.

🏛️ 9 pavillons thématiques

Le salon s’organise autour de plusieurs univers, parmi lesquels :

• 🕌 Halal

• 🧿 Oriental

• ✈️ Tourisme

• 💼 Investissement

… et d’autres secteurs représentés par des professionnels venus présenter leurs produits et services.

En complément des stands, des animations culturelles rythmeront les journées pour créer une ambiance chaleureuse et immersive.

ℹ️ Infos pratiques

📅 13, 14 et 15 février 2026

📍 Eurexpo Lyon – Lyon

🏢 9 pavillons

🎟️ Événement ouvert au public

Saint-Valentin sur le Rhône

Et si vous célébriez la Saint-Valentin… sur l’eau ? Le Vaporetto Lyon propose une soirée romantique samedi 14 février 2026, au départ du 15 quai Rambaud (Lyon 2ᵉ).

Au programme : 1h30 de croisière au cœur de Lyon, entre lumières de la ville et ambiance feutrée.

🥂 Déroulé de la soirée

• 19h30 : embarquement et flûte pétillante pour accueillir les couples

• 20h00 : départ pour la croisière sur la Saône

• Pendant la navigation : planches gourmandes (charcuterie, fromages ou option végétarienne) accompagnées d’un verre de vin ou d’un soft

• 21h30 : retour à quai et débarquement

Décor romantique, atmosphère élégante et cadre intimiste : tout est pensé pour partager un moment privilégié à deux.

⚠️ En cas de crue, la soirée sera maintenue à quai, sans navigation.

ℹ️ Infos pratiques

📅 Samedi 14 février 2026

🕖 19h15 – 21h30

📍 15 quai Rambaud, Lyon 2ᵉ

🎟️ Tarif unique : 41 €

🗣️ Langue : français

Un bon plan romantique pour marquer la Saint-Valentin autrement, entre gastronomie et douceur des flots lyonnais.

Impro'minots

Envie d’un spectacle vif, drôle et interactif pour les vacances d’hiver ? Du mardi 10 au samedi 21 février 2026, le Complexe Comedy Club accueille un show familial porté par Les comédiens de la LILY, la Ligue d’Improvisation Lyonnaise (LILY).

Au cœur du spectacle : le quotidien des familles revisité avec humour.

« Range ta chambre ! », « Lave-toi les dents ! », « Dis bonjour à la dame ! »… Et si, pour une fois, les enfants rappelaient aux parents comment s’amuser ?

Trois comédiens, des chapeaux pour incarner les personnages, des idées proposées par les enfants, une touche de surnaturel… et 50 minutes d’improvisation où tout peut arriver. Un spectacle pensé pour séduire les 4–12 ans, mais qui parle aussi aux parents.

🍫 La salle et le bar ouvrent 30 minutes avant la séance (crêpes et boissons en vente).

📞 Séances à 14h pour les groupes possibles sur demande.

ℹ️ Infos pratiques

📅 Du 10 au 21 février 2026

📍 Complexe Comedy Club – 7 rue des Capucins, Lyon 1ᵉʳ

👧 Âge conseillé : 4 à 12 ans

📞 Réservations & infos : 04 78 27 23 59

Un bon plan théâtre en famille pour rire ensemble et partager un moment complice pendant les vacances.

Japan Mania! Festival

Du 7 au 22 février 2026, Mini World Lyon accueille la 2ᵉ édition du Japan Mania Festival, un événement dédié à la culture japonaise et à sa pop culture iconique.

Pendant plus de deux semaines, le site se transforme en véritable immersion 100 % Japon : exposition, animations familiales, jeux, créations et univers cultes au programme.

🗾 Une expo 100 % Japon

Partez à la découverte des héros et mondes emblématiques :

• Maquette géante Mario Kart

• Univers Pokémon

• Décors inspirés de Studio Ghibli

• Statues géantes de personnages cultes comme Naruto ou Totoro

• Grand jeu de piste Pokémon inédit

🎮 Zone rétro gaming

Une zone dédiée aux premiers jeux de la saga Mario Bros, depuis son apparition dans Donkey Kong, pour redécouvrir les classiques du jeu vidéo.

👉 Accès 100 % gratuit dans le cadre de la visite.

🎨 Ateliers & animations

• Initiation au manga

• Maquillage

• Création de mini-mondes Pokémon

• Machine interactive permettant de voir ses coloriages (Pokémon, Yoshi, Hello Kitty…) prendre vie sur écran géant

🛍️ & 🍣

• Village de créateurs 100 % Japon

• Restaurant immersif

• Décors immersifs et installations géantes

L’accès inclut également la visite complète des univers miniatures de Mini World (Lyon, Ville, Montagne, Campagne et Côte d’Azur).

⸻

ℹ️ Infos pratiques

📅 Du 7 au 22 février 2026

📍 3 avenue de Bohlen, Vaulx-en-Velin (métropole de Lyon)

🎟️ Billets valables pour une date précise (non échangeables, non remboursables)

👨‍👩‍👧‍👦 Pack famille (2 adultes + 2 enfants) : 52 €

(+ 10,50 € par enfant supplémentaire)

Plus d’infos : miniworldlyon.com

Un bon plan vacances pour plonger en famille dans la pop culture japonaise, entre rétro gaming, héros cultes et univers miniatures.

Saint-Valentin au cirque Imagine

Envie d’une Saint-Valentin hors des sentiers battus ? Le samedi 14 février 2026 à 19h, le Cirque Imagine propose une soirée dîner-spectacle spécialement conçue pour célébrer l’amour.

Sous les chapiteaux, place à un spectacle mêlant acrobaties aériennes, voltige, chant, danse et touches d’humour, dans un esprit cabaret-cirque élégant et immersif. L’expérience débute par un accueil apéritif accompagné de musique live, avant le lancement du spectacle.

Côté table, un menu gastronomique imaginé pour l’occasion par la Maison Pignol est proposé. Deux formules sont disponibles, dont un menu spécial Saint-Valentin à 102 €.

Chaque couple bénéficie d’une table individuelle dédiée, pour plus de confort et d’intimité.

Inclus dans la prestation

✅ Repas

✅ Spectacle

✅ Table individuelle

❌ Boissons en supplément

⚠️ La soirée est annoncée complète, avec possibilité de s’inscrire sur liste d’attente en cas de désistement.

📞 Contact PMR : 04 78 243 243

⸻

ℹ️ Infos pratiques

📅 Samedi 14 février 2026

🕖 19h00

📍 Cirque Imagine – Métropole de Lyon

🎟️ Menu spécial Saint-Valentin : 102 €

Un bon plan romantique et spectaculaire pour vivre la fête des amoureux entre gastronomie et performances artistiques.