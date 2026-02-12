Cocoon, le murmure retrouvé à l'Auditorium de Lyon

Avant les algorithmes et les playlists thématiques, Cocoon imposait une esthétique de la retenue : masques sur scène, chansons comme des confidences, émotion sans effet de manche. Ce temps n’a pas disparu. Il refait surface aujourd’hui autour de What We Leave Behind, projet intime et délicat porté par Mark Daumail, âme fondatrice du groupe.

Conçu et enregistré en solo, ce cinquième album prolonge ce qui a toujours fait la singularité de Cocoon : une folk d’apparence légère, mais traversée de fêlures profondes. Derrière les harmonies douces se cachent des textes plus sombres, souvent introspectifs, où l’on parle de ce que l’on laisse derrière soi.

Sur scène, ce retour se fait sans nostalgie appuyée. Les morceaux historiques qui ont accompagné toute une génération croisent ces nouvelles chansons, comme si le passé et le présent se répondaient à voix basse. Le concert devient un espace de suspension, où l’on écoute autant ce qui est dit que ce qui reste en creux. Une proposition rare, à contre-courant du spectaculaire, qui assume pleinement la fragilité.

À l’Auditorium de Lyon, Cocoon retrouve un écrin à la hauteur de cette émotion contenue. Un retour tout en retenue, fidèle à l’élan initial : celui d’une folk qui n’a jamais cherché à faire du bruit, mais qui continue, obstinément, à toucher juste.

Infos

Le 14 février à 20h.

Auditorium, Lyon 3.

Tarifs : de 25 à 43 euros.