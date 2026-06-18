Les bons plans de Lyon Poche : vos sorties à Lyon du jeudi 18 au dimanche 21 juin

Dub Session à Craponne

Le samedi 20 juin 2026, à l’occasion de la Fête de la Musique, une ambiance unique s’annonce à Craponne. Le Café-Théâtre Jeannette & Loupi accueillera une Dub Session immersive, prête à faire vibrer les amateurs de basses profondes.

Dub Session à Craponne : 10 heures de son pour la Fête de la Musique

Le samedi 20 juin 2026, à l’occasion de la Fête de la Musique, une ambiance unique s’annonce à Craponne. Le Café-Théâtre Jeannette & Loupi accueillera une Dub Session immersive, prête à faire vibrer les amateurs de basses profondes.

Une immersion totale dans la culture Dub Pendant 10 heures non-stop, le public sera plongé dans l’univers du dub, entre sonorités roots, steppa et explorations musicales. Une expérience sensorielle où la basse prend toute la place et invite à lâcher prise.

Le concept est simple : oublier le reste et se laisser porter par les vibrations puissantes du sound system.

Des artistes et une sono artisanale

Pour faire vivre cette soirée, plusieurs passionnés seront aux commandes :

• 🔊 Sound system : SKUD TATANE (sono artisanale)

• 🎧 Selectas : MATTHY D, JULES + guests

Une programmation qui promet une sélection pointue et une ambiance authentique, fidèle à l’esprit dub.

Une soirée conviviale, dedans comme dehors

Le lieu proposera un bar et une petite restauration pour profiter pleinement de la soirée.

• Indoor : le son continue, même en cas de pluie

• Terrasse extérieure : idéale pour se détendre si le beau temps est au rendez-vous

📍 Lieu : Café-Théâtre Jeannette & Loupi 143 avenue de l’An 2000, 69290 Craponne 🕔 Horaires : de 17h à 3h 🎟️ Entrée libre

Refugee Food Festival

Du 20 au 28 juin 2026, le Refugee Food Festival célèbre sa dixième édition lyonnaise à travers une série de rencontres culinaires inédites. Déjeuners, dîners, ateliers, banquet et nouveau foodtour mettront à l'honneur les talents de cuisiniers réfugiés et les échanges interculturels autour de la gastronomie.

Lyon s'apprête à célébrer les dix ans du Refugee Food Festival. Du 20 au 28 juin 2026, plusieurs restaurants et lieux partenaires de la métropole accueilleront des collaborations culinaires inédites entre chefs lyonnais et cuisiniers réfugiés venus du monde entier. Depuis sa création, le festival défend une gastronomie comme vecteur d'inclusion, de rencontres et de découverte. Pour cette édition anniversaire, le public est invité à parcourir les saveurs de nombreux pays à travers une programmation riche mêlant ateliers, déjeuners, dîners et événements festifs. Le coup d'envoi sera donné le 23 juin aux Petites Cantines de Villeurbanne avec un atelier de cuisine afghane animé par Sadia Hessabi. Les participants pourront découvrir les traditions culinaires de son pays dans une ambiance conviviale et participative. Les 24 et 25 juin, le restaurant Frisettes accueillera des dîners franco-suédo-congolais imaginés par Rosa Mboyo et la cheffe Alvina Ledru-Johansson. Le lieu proposera également, tout au long de la semaine, le traditionnel « fika », cette pause gourmande emblématique de la culture suédoise. À la même période, plusieurs établissements lyonnais proposeront des menus spécialement conçus pour le festival. Au Jaja Bistro, Milandu Mapasa et Jean-Christophe Bourgeot revisiteront les cuisines française et congolaise lors de déjeuners les 25 et 26 juin. Le restaurant Ayla accueillera quant à lui des dîners franco-libano-malgaches orchestrés par Morris-Luc Raharisolofo et son équipe. Du 24 au 27 juin, le SUBS et le collectif TRESS, via Tieks, mettront à l'honneur la cuisine arménienne avec une proposition street-food imaginée par Berkruhi Demirtshyan. Le samedi 27 juin, La Virée accueillera une soirée festive mêlant spécialités salvadoriennes, cuisine bistrot et DJ set, portée par Maritza Henriquez Monzon et Matthias Lallemant. Le festival s'achèvera le dimanche 28 juin au HEAT Lyon avec son traditionnel grand banquet de clôture. Pour cette édition des dix ans, Waad Ismail et la cheffe Emily Dader proposeront un déjeuner franco-soudanais sous la forme d'une grande tablée ouverte au public. Parmi les nouveautés de cette édition 2026 figure également un foodtour inédit organisé les samedis 20 et 27 juin. Les participants partiront à la découverte de plusieurs adresses lyonnaises tenues par d'anciens participants du festival ou accompagnées par l'association SINGA. Pendant trois heures environ, ils pourront explorer les cuisines syrienne, éthiopienne, érythréenne et colombienne à travers les établissements Nafas Lyon, Gojo, Asmara et Chez la Tía. Entre découvertes culinaires, partage d'histoires de vie et rencontres interculturelles, cette 10e édition du Refugee Food Festival promet une nouvelle fois de faire dialoguer les cultures autour de la table.

La Fête du trampoline

Le CISAG invite le public à célébrer la fin de saison lors de sa traditionnelle Fête du trampoline, le samedi 20 juin 2026 au gymnase Montlouis à Oullins. Spectacles, initiations et animations seront au rendez-vous dans une ambiance conviviale et familiale.

Le CISAG donnera rendez-vous à ses adhérents, leurs familles et au grand public le samedi 20 juin 2026 pour sa Fête du trampoline. Organisée au gymnase Montlouis à Oullins, cette journée marquera la clôture de la saison sportive dans une atmosphère festive et colorée. Dès 10 heures, les visiteurs pourront profiter de nombreuses animations destinées aux petits comme aux grands. Les plus jeunes auront l'occasion de participer à un parcours de Baby Gym tandis que les curieux pourront s'essayer au trampoline grâce à des séances de découverte encadrées par les éducateurs du club. La matinée sera également rythmée par un challenge de trampoline par équipe, mettant en valeur l'esprit sportif et la convivialité qui caractérisent l'association. Côté spectacle, les adhérents présenteront plusieurs démonstrations, dont un spectacle sur le thème de l'arc-en-ciel ainsi qu'une représentation du groupe compétition inspirée de l'univers du film et de la comédie musicale "The Greatest Showman". L'événement prendra aussi la forme d'une journée portes ouvertes. Une belle occasion pour les familles, amis et habitants du secteur de découvrir les disciplines proposées par le CISAG et de rencontrer les équipes encadrantes. Les organisateurs invitent d'ailleurs les adhérents à venir accompagnés afin de faire découvrir leur passion au plus grand nombre. Un apéritif convivial sera proposé à partir de 12h30 pour prolonger les échanges entre participants. Une buvette sera également installée sur place tout au long de la journée. Avec ses animations sportives, ses spectacles et son esprit festif, cette Fête du trampoline s'annonce comme un rendez-vous incontournable pour terminer la saison en beauté au gymnase Montlouis, situé au 23 boulevard Général-de-Gaulle à Oullins.

Open Air des Puces

Et si vous mêliez chine vintage et dancefloor à ciel ouvert ? À l’occasion du week-end de la Fête de la Musique, le collectif Discodayz investit les Les Puces du Canal pour une journée placée sous le signe du groove et de la convivialité.

Le samedi 20 juin 2026, l’Open Air des Puces transformera le célèbre marché aux antiquaires en terrain de jeu festif. De midi à 23h, les visiteurs pourront flâner entre les stands vintage, partager une partie de pétanque, tester les bornes d’arcade ou simplement profiter d’un verre en terrasse dans une ambiance guinguette.

Côté musique, deux scènes seront installées : une terrasse en plein air et une scène principale sous chapiteau. Tout au long de la journée, les sonorités disco, house et groove rythmeront l’événement avec une programmation réunissant notamment Magnolia, Sophia Ben, Jonny Debb, Jolene Records, Naux et les Frères Discodayz.

Le tout avec un principe simple : prix libre à l’entrée.

ℹ️ Infos pratiques

📅 Samedi 20 juin 2026

🕛 12h – 23h

📍 Les Puces du Canal

5 rue Eugène-Pottier, Villeurbanne

🎟️ Prix libre

🎧 Disco, house & groove toute la journée

🪩 2 scènes : terrasse & chapiteau

🛍️ Brocante & marché vintage

🍹 Bar guinguette

🎯 Fléchettes

🥎 Pétanque

🕹️ Bornes d’arcade

🎵 Line-up :

• Magnolia (Disco Express)

• Naux

• Jolene Records

• Sophia Ben

• Jonny Debb

• Les Frères Discodayz

Un bon plan parfait pour chiner, danser et profiter de l’ambiance de la Fête de la Musique dans un cadre atypique et vintage. ☀️🪩🍹