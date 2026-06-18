Festival Lumière de Lyon : le Prix Lumière 2026 sera décerné aux frères Coen

L’identité du prochain Prix Lumière a été dévoilé ce jeudi matin. En octobre prochain, ce sont les frères Coen qui recevront la prestigieuse récompense du Festival Lumière de Lyon. On retient d’eux les incontournables Fargo, The Big Lebowski ou encore No Country for Old Men.

"Le 18e Prix Lumière célèbrera non pas un mais deux géants du septième art. Leur apport à la création mondiale est exceptionnel, les cinéphiles les adulent, la critique les aime, le public se précipite pour découvrir chacun de leurs films. Ils sont les auteurs d’une œuvre immense, formidables dans tous les genres qu’ils ont investis", indiquent les organisateurs de l’événement dans un communiqué.

Joel et Ethan Coen succèdent ainsi à un autre réalisateur américain. En 2025, Michael Mann avait reçu le Prix Lumière des mains de l’actrice Isabelle Huppert.