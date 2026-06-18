Les Nuits du Loup fêtent leurs 15 ans avec une édition tournée vers l’avenir

Créé par la commune et baptisé en référence à l’ancien nom du village, le festival s’est imposé au fil des années comme l’un des rendez-vous culturels majeurs de l’Ouest lyonnais. L’édition 2025 avait confirmé cet engouement avec près de 1 300 spectateurs réunis autour de concerts placés sous le signe du partage et de la convivialité. Quinze ans après sa création, l’événement continue de défendre une même ambition : faire dialoguer les esthétiques musicales et offrir une scène à des artistes de tous horizons.

La soirée d’ouverture, le jeudi 18 juin, sera portée par Malaka. Le duo formé par les sœurs Laurina et Sacha promet un voyage musical aux accents créoles, entre harmonies vocales, rythmes actuels et énergie solaire. Accompagnées du percussionniste Thimothé Faure, elles ouvriront le festival avec un concert empreint de douceur et de chaleur.

Le lendemain, changement d’atmosphère avec Broadway Station. Ce sextet lyonnais revisitera les grands standards américains dans un esprit swing et élégant. Portés par les voix de Stéphanie Morales et Frédéric Gignoux, les classiques de Frank Sinatra ou Barbra Streisand retrouveront une seconde jeunesse, dans une ambiance évoquant les grandes heures des comédies musicales de Broadway.

Le samedi 20 juin, place à une clôture plus explosive avec Sampling Is Beautiful. Entre jazz, hip-hop, électro et improvisation, le trio lyonnais s’est forgé une solide réputation grâce à ses performances aussi inventives qu’énergiques. Après une apparition remarquée au Théâtre Antique de Vienne et avant un passage à Jazz à Vienne, le groupe promet de transformer La Pyramide en véritable laboratoire sonore.

Cette édition anniversaire sera également marquée par la naissance de L’Étoile de Marcy, un tremplin destiné aux artistes amateurs de la région. Ouvert à tous les styles musicaux, ce concours permettra à de nouveaux talents de se produire dans des conditions professionnelles devant le public et des acteurs du secteur culturel.

Plus qu’un simple festival, Les Nuits du Loup revendiquent ainsi leur rôle de passeur : entre artistes confirmés et émergents, entre patrimoine local et création contemporaine, l’événement continue d’écrire son histoire tout en préparant celle de demain.

Retrouvez l'interview de Stéphane Zunino, adjoint au maire chargé du Rayonnement culturel, des Festivités et de la Communication, en partenariat entre Lyon Poche et LyonMag.