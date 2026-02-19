Les bons plans de Lyon Poche : vos sorties à Lyon du jeudi 19 au dimanche 22 février

Nouvel An Chinois

La communauté chinoise de la métropole lyonnaise donne rendez-vous au public dimanche 22 février 2026 dans le quartier asiatique du 7ᵉ arrondissement pour célébrer le Nouvel An chinois et l’entrée dans l’Année du Cheval.

L’événement est organisé par l’Association des Chinois de Lyon et région Auvergne-Rhône-Alpes (ACLYR), créée en 2016 et installée au Centre Berthelot. À travers cette journée festive, l’association réaffirme son rôle de passerelle culturelle entre la communauté chinoise et les habitants de la région.

🥁 Temps fort : la danse des lions

Moment emblématique des festivités, la danse traditionnelle des lions est programmée à 15h à la Guillotière. Portée par les percussions et les acrobaties, elle symbolise, selon la tradition, la prospérité, la protection et la chance.

À partir de 15h15, les lions iront à la rencontre des commerçants du quartier pour perpétuer le rituel destiné à chasser les mauvais esprits et attirer la bonne fortune.

🏮 Animations toute la journée

• 🛍️ Stands de commerçants de 11h30 à 18h

• 🎤 Vœux officiels du Nouvel An à 14h30

• 🎉 Lancement des festivités dans le quartier asiatique

Placée sous le signe du Cheval — symbole de liberté, d’énergie et de persévérance dans la culture chinoise — cette édition promet une ambiance festive et conviviale au cœur de Lyon.

Un bon plan lyonnais pour découvrir ou redécouvrir les traditions du Nouvel An lunaire, entre spectacles, rituels et animations de quartier.

Les Nuits du Parc

Jusqu’au 28 février 2026, le Parc des Oiseaux accueille la 2ᵉ édition des Nuits du Parc, un événement sons et lumières imaginé spécialement pour le site par la compagnie Les Allumeurs de Rêves.

Au programme : une déambulation nocturne immersive d’environ 1h15, à travers 10 scènes lumineuses inédites. L’histoire de Juliette Carpulet et Roméo Chantaigu se poursuit, entraînant les visiteurs à la rencontre d’oiseaux emblématiques dans un parcours enrichi, plus dense et spectaculaire.

Le spectacle s’appuie sur des techniques de vidéo mapping et des dispositifs lumineux conçus pour transformer le parc en véritable décor féérique.

🎟️ Tarifs

• 19 € adulte

• 17 € ado (13–18 ans + étudiants)

• 14 € enfant (3–12 ans)

• 60 € forfait famille (2 adultes + 2 enfants)

• 12 € PMR (carte d’invalidité, priorité ou CMI)

• Groupes (+20 personnes) : 18 € adulte / 13 € enfant

• -20 % pour les abonnés du Parc (offre personnelle envoyée par e-mailing le 14 novembre 2025)

ℹ️ Informations pratiques

📍 Parc des Oiseaux – Villars-les-Dombes

🕖 Ouverture : 19h00

🚪 Fermeture des entrées : 21h00

🌌 Fermeture du parc : 23h00

🗺️ Parcours nocturne d’environ 1h15

🌭 Restauration d’hiver proposée sur place

⚠️ Réservation en ligne obligatoire

Un bon plan hivernal à vivre en famille ou entre amis, entre poésie lumineuse et immersion nocturne au cœur de la Dombes.

The Rock Symphony Orchestra Original

Le samedi 21 février 2026 à 20h, la LDLC Arena accueille The Rock Symphony Orchestra pour un show annoncé comme grandiose.

Sur scène : un grand orchestre symphonique, un chœur, un groupe de rock et deux chanteuses d’opéra capables de maîtriser le soprano colorature. Le concept ? Revisiter les plus grands classiques du rock mondial en y tissant des airs d’opéra emblématiques, pour un véritable opéra rock symphonique.

Parmi les moments annoncés :

• L’air de la Reine de la Nuit extrait de La Flûte enchantée de Wolfgang Amadeus Mozart, fusionné avec (I Can’t Get No) Satisfaction des The Rolling Stones

• Des vocalises intégrées à Sonne de Rammstein

• Une version rock de Lacrimosa de Mozart

Le chef d’orchestre, présenté comme charismatique, interagit avec le public pour l’embarquer dans cette expérience immersive.

Produit par The RSO Production, le spectacle promet une relecture spectaculaire de tubes cultes dans une atmosphère à la croisée du classique et du rock.

Salon Primevère

Du 20 au 22 février 2026, la Halle Tony Garnier accueille la 40ᵉ édition du Salon Primevère, le rendez-vous majeur des alternatives écologiques et sociales. C’est un retour symbolique à ses origines : après plusieurs années d’évolution, le salon revient dans ce lieu emblématique à Lyon, là même où il a vu le jour dans les années 1980.

En 2026, Primevère fête ses quarante ans d’histoire d’engagement citoyen et de promotion de modes de vie durables. Le salon se présente comme un espace de réflexion, d’échanges et d’action autour des enjeux environnementaux, sociaux et économiques de notre époque.

L’événement propose une programmation riche et variée : grandes conférences, ateliers participatifs, animations, village des enfants, expositions, fresques interactives, stands d’associations, producteurs et artisan·es, ainsi qu’un foodcourt dédié à une restauration responsable.

📅 Pratique : horaires et tarifs

Le salon s’étend sur trois jours selon les horaires suivants :

• Vendredi 20 février : 11 h – 21 h

• Samedi 21 février : 10 h – 20 h

• Dimanche 22 février : 10 h – 18 h (ouverture confirmée sur les sites officiels)

L’accès est tarifé librement selon trois formules :

• Tarif soutien : 15 €

• Tarif normal : 10 €

• Tarif réduit : 7 € La gratuité est accordée aux moins de 25 ans.

L’entrée donne accès à toutes les activités du salon dans la Halle, à la salle Condorcet et à l’Atrium Mérieux. Seules les grandes conférences à l’Amphithéâtre Mérieux nécessitent un supplément de 5 € par séance, avec places limitées.

🧠 Ce qui vous attend à Primevère

Primevère n’est pas un simple salon : c’est un carrefour d’idées et de pratiques alternatives. On y retrouve des débats sur les grandes questions du moment, des ateliers pour tous les âges, des espaces pour s’informer, échanger ou s’engager, ainsi qu’un large panel d’exposants autour de thématiques comme :

• écologie et environnement

• bien-être et santé

• habitat durable

• alimentation responsable

• parentalité et éducation

• création artisanale

• numérique éthique

• actions citoyennes (aperçu des grandes catégories programmées, détails disponibles sur le site officiel)

Les enfants ne sont pas oubliés avec des ateliers et jeux adaptés, favorisant l’éveil à la nature, la créativité et la découverte des enjeux durables.

Les Misérables

Adaptée du roman de Les Misérables, l’œuvre d’Alain Boublil et Claude-Michel Schönberg a connu depuis sa création en 1980 un destin hors norme : plus de quarante ans de représentations, jouée dans une cinquantaine de pays et traduite dans une vingtaine de langues.

Longtemps, pourtant, la France est restée à distance de ce succès planétaire que les Américains appellent "Les Mis". Le retour de la version française au Théâtre du Châtelet en 2024 a marqué un tournant, réconciliant enfin le public hexagonal avec ce pilier du musical.

La tournée actuelle prolonge cet élan. Exit le spectaculaire tapageur : la mise en scène choisit l’épure pour mieux laisser jaillir le souffle hugolien. Barricades, exil, injustice sociale : tout résonne avec une acuité troublante dans un monde traversé par les mêmes fractures.

Pensé comme un opéra populaire, Les Misérables conserve son intensité lyrique et émotionnelle, porté par une troupe où la puissance vocale sert le collectif plus que la démonstration individuelle.

À Lyon, l’œuvre retrouve toute sa force fédératrice : celle d’un récit où la misère n’éteint jamais la dignité, et où le chant devient acte de résistance. Plus qu’un classique, Les Misérables rappellent que la scène peut encore être un lieu de ferveur, de mémoire et d’engagement partagé.

Infos

Du 18 au 22 février à 20h. Amphithéâtre 3000, Lyon 6. De 25 à 115 euros.