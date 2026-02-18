Camille Chamoux, rire primordial au Radiant

Chez Camille Chamoux, ce moment devient matière à rire. L'humoriste japonisée dans La Flamme et Le Flambeau (où elle interprète l’irrévérencieuse Chataléré) ausculte le corps qui lâche, la santé qui vacille, l’esprit qui s’emballe, et cette apparition soudaine de la mort dans les conversations WhatsApp.

Après Née sous Giscard et Le temps de vivre, l’humoriste affine son art de l’autopsie joyeuse : autodérision féroce, lucidité sans filtre et sens aigu du chaos intérieur. On y parle burn-out, médicaments, psy et vertige existentiel, mais toujours avec une énergie salvatrice.

Rire, ici, n’est pas une échappatoire : c’est une réponse. Drôle, mordante, et furieusement contemporaine.



Infos

Ça va ça va

Le 21 février à 20h30

Radiant-Bellevue, Caluire

De 26 à 38 euros.