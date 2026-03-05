Concerts

La Rumeur en concert à Lyon : le rap politique qui refuse de baisser la voix

Figure majeure du hip-hop indépendant français, La Rumeur investit le Marché Gare le vendredi 6 mars. Trente ans après ses débuts, le collectif mené par Ekoué et Hamé continue de faire du rap une arme critique, sans compromis.

Fondé en 1994 sur les bancs de la fac, La Rumeur n’a jamais dévié de sa trajectoire. Indépendant dès l’origine, le collectif a imposé un rap dense, littéraire et frontal, porté par les plumes d’Ekoué et Hamé. Leur discographie – de Du cœur à l’outrage à Tout brûle déjà – a façonné une œuvre où l’histoire de l’immigration, la mémoire des quartiers populaires et la critique sociale s’entrelacent sans concession.

À rebours des tendances, La Rumeur a toujours privilégié l’autonomie artistique, créant son propre label et développant aussi des projets cinématographiques. Sur scène, cette exigence se traduit par une présence sèche, directe, presque militante. Pas d’effets inutiles : le texte prime, le rythme frappe, l’engagement affleure.

Le 6 mars au Marché Gare, le groupe rappellera que le hip-hop peut encore déranger, questionner, réveiller. Trente ans après ses débuts, La Rumeur n’est pas un souvenir : c’est une conscience en action.

Infos

Le 6 mars à 20h30. Marché Gare, Lyon 2. De 19 à 24 €.

