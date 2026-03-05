La Rumeur en concert à Lyon : le rap politique qui refuse de baisser la voix

Fondé en 1994 sur les bancs de la fac, La Rumeur n’a jamais dévié de sa trajectoire. Indépendant dès l’origine, le collectif a imposé un rap dense, littéraire et frontal, porté par les plumes d’Ekoué et Hamé. Leur discographie – de Du cœur à l’outrage à Tout brûle déjà – a façonné une œuvre où l’histoire de l’immigration, la mémoire des quartiers populaires et la critique sociale s’entrelacent sans concession.

À rebours des tendances, La Rumeur a toujours privilégié l’autonomie artistique, créant son propre label et développant aussi des projets cinématographiques. Sur scène, cette exigence se traduit par une présence sèche, directe, presque militante. Pas d’effets inutiles : le texte prime, le rythme frappe, l’engagement affleure.

Le 6 mars au Marché Gare, le groupe rappellera que le hip-hop peut encore déranger, questionner, réveiller. Trente ans après ses débuts, La Rumeur n’est pas un souvenir : c’est une conscience en action.

Infos

Le 6 mars à 20h30. Marché Gare, Lyon 2. De 19 à 24 €.