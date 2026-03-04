Le Garçon à la valise : un déracinement au TNG

Le Garçon à la valise, mis en scène par Odile Grosset-Grange d’après un texte de Mike Kenny, raconte l’odyssée de Nafi et Krysia, jeunes migrants fuyant la guerre pour rejoindre Londres.

Guidés par les contes de l’enfance, ils traversent montagnes, mers et dangers multiples, jusqu’à l’épreuve du réel. Délibérément sans origine ni religion assignées, il est plus facile de s'identifier aux personnages.

La pièce déplace le regard et interroge notre rapport à l’exil, au déracinement et à l’hospitalité. Un récit sensible et accessible, où la puissance des histoires devient une force de survie et de transmission, pour petits et grands.

Infos

Le 7 mars à 17h

TNG, Lyon 9. De 5 à 22 €. Dès 8 ans.