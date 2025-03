Les immanquables de Lyon Poche : vos sorties à Lyon du jeudi 20 au dimanche 23 mars

Salon du randonneur

La 17ème édition du Salon du Randonneur se déroulera au Centre de Congrès de Lyon du 21 au 23 mars 2025. L'ocassion parfaite pour découvrir les destinations phares de 2025, en France ou à l'étranger. Agences et tour-opérateurs, hébergement, équipements et applications mobiles, associations et fédérations, librairies et éditeurs, services aux randonneurs, … tout ce dont vous avez besoin pour réussir votre future randonnée est au salon. Professionnel ou amateur, le Salon du Randonneur est l'endroit incontournable pour préparer vos prochaines sorties dans la nature.

Quand ? vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 mars

Où ? Centre de Congrès de Lyon

Combien ? 4 euros, prendre sa place

La Marine à Lyon

Entre Rhône et Saône, la Marine nationale s’installe, au cœur du quartier de La Confluence le vendredi 21 et samedi 22 mars de 09h à 18h, offrant une immersion totale dans la vie quotidienne des marins au travers de leurs métiers et de leurs expériences.

Quand ? Vendredi 21 et samedi 22 mars

Où ? Centre commercial Confluence, Esplanade François Mitterand

Combien ? Gratuit

Clara Luciani à la LDLC Arena

Clara Luciani est une éponge. Elle revendique depuis toujours des inspirations issues de la chanson française classique, notamment Françoise Hardy, Serge Gainsbourg, Barbara et Michel Legrand. Lire la suite sur Lyonpoche.com

Quand ? Samedi 22 mars

Où ? LDLC Arena

Combien ? à partir de 38 euros, prendre sa place

Celtics Legends

Celtic Legends est de retour pour un tout nouveau spectalce à l'amphitéâtre 3000 de Lyon, plongeant au cœur de la tradition et de la puissance indomptable de l'île d'Émeraude ! Que vous soyez amateur de danse, de musique ou simplement à la recherche d'une soirée inoubliable, plongez dans l'univers magique de la danse irlandaise.

Quand ? Samedi 22 mars

Où ? Amphithéâtre 3000

Combien ? A partir de 39 euros, prendre sa place

Conférence mode

L'école ESMOD propose une conférence sur les métiers de la mode animée par Sébastien Blondin, créateur de la marque éponyme.

Quand ? Samedi 22 mars, 11h30

Où ? ESMOD Lyon

Combien ? Gratuit

Film Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan

Sorti cette semaine, le film "Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan" est dès à présent disponible dans toute les salles de cinéma. Ce film tiré d'une histoire vraie, se déroule en 1963, lorsque Esther met au monde Roland, petit dernier d’une famille nombreuse. Roland naît avec un pied-bot qui l’empêche de se tenir debout. Contre l’avis de tous, elle promet à son fils qu’il marchera comme les autres. Dès lors, Esther n’aura de cesse de tout mettre en œuvre pour tenir cette promesse.

Winter Open Air x Everybody Trance

Le printemps est arrivé, mais le HEAT vous invite à prolonger l'hiver avec un ultime Winter Open Air. Les passionnés de musique électronique pourront se retrouver sur un dancefloor en plein air, dans une ambiance électrisante. Venez conclure la saison en beauté aux côtés du DJ Everybody Trance.

Quand ? Samedi 22 mars ; 16:00 – 00:30

Où ? Heat lyon

Combien ? Gratuit