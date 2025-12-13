Sans Tambour : Les ruines de l'amour au TNP

Dans une mise en scène inventive, l’artiste transforme une maison en ruines - murs de parpaings, planchers branlants, bâches au vent - en véritable champ de bataille sentimental. Un couple s’affronte et déconstruit, pierre après pierre, le foyer qu’il avait bâti.

Entre disputes, gags absurdes et envolées musicales, un petit orchestre émerge des décombres pour accompagner cette symphonie de la séparation. La mythologie du couple et l’idée d’un amour absolu, de Tristan et Yseult jusqu’à nos jours, sont ici questionnées.

Une œuvre sensible et inventive où la douleur devient poésie et la musique, langage du cœur.

Infos

Sans Tambour

Du 16 au 20 décembre à 19h30.

TNP, Villeurbanne.

De 7 à 30 €.