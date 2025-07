Les immanquables de Lyon Poche : vos sorties à Lyon du jeudi 3 au dimanche 6 juillet

SOÏO Mundo

Après 26 éditions, le festival Les Jeudis des Musiques du Monde, festival historique organisé par le CMTRA, s’est transformé en 2024, en un nouvel évènement d’ampleur autour des musiques traditionnelles d’ici et d’ailleurs au parc Blandan, Lyon 7e. Un festival gratuit alliant l'esprit de la fête avec une programmation variés : DJ Alé, Shouka, Lovana, Clume... Des activtiés comme un cours d'initiation à la danse folk seront également au programme.

Quand ? Du jeudi 3 juillet au dimanche 6 juillet

Où ? Parc Blandan

Combien ? Entrée libre

Festival Sommerkino

Le festival du film allemand en plein air revient à Lyon cette semaine. Quatre soirées de projection en VOSTFR, proposant tour à tour des films drôles, émouvants et surprenants ! La Belle affaire (Zwei zu eins) de N. Brunckhorst ouvrira le bal de l'ensemble de la programmation.

Quand ? Du jeudi 3 au dimanche 6 juillet

Où ? Place d'Ainay, Parvis de la Basilique d'Ainay

Combien ? Gratuit

La matinale x amplitude

Ce dimanche 6 juillet le HEAT Lyon propose une parenthèse lumineuse, un rendez-vous bien-être et musique dans une atmosphère solaire. Le moment parfait pour se reconnecter à soi. Au programme, aroma yoga, massage, réflexologie plantaire, social run ...

Quand ? Dimanche 6 juillet ; de 11h à 19h

Où ? Heat ; 70 quai Perrache Lyon 2

Combien ? Gratuit

L'Euro féminin à la Commune

Vous cherchez un endroit chaleureux, festif et accessible pour suivre l’Euro Féminin 2025 à Lyon ? Direction La Commune ! Le lieu devient le QG des supporters lyonnais. Avec son écran géant, sa sono et son food court, le lieu a de quoi passer un événement de qualité aussi bien pour les fans de foot que pour les débutants.



Quand ? Samedi 5 juillet ; 21h

Où ? La Commune ; 3 rue Pré-Gaudry Lyon 7

Combien ? Entrée libre

Jazz à Vienne

La 44e édition du festival Jazz à Vienne se déroulera du 26 juin au 11 juillet prochain. Ce festival isérois est l’une des références parmi les festivals de jazz. Il accueille chaque année plus de 200 000 festivaliers durant une quinzaine de jours en plein cœur du théâtre de Vienne, mais aussi au sein du Jardin de Cybèle et du Club. Lire la suite sur LyonPoche.com

Quand ? Du 26 juin au 11 juillet

Où ? 11 rue du Cirque, 38200 Vienne



Combien ? Billetterie

Napoléon expérience immersive

Grâce à la réalité virtuelle, revivez aux premières loges les moments les plus marquants de la vie de Napoléon. Batailles épiques, triomphes éclatants, revers amers et confidences intimes : vous traversez l’épopée napoléonienne, scène après scène, dans une immersion totale pendant une trentaine de minutes. Un voyage historique et sensoriel, à vivre en famille, entre amis ou lors d’événements spéciaux.

Quand ? Dès 27 juin

Où ? DreamAway Lyon ; 36 Rue du Plat ; 69002 Lyon



Combien ? A partir de 17 euros