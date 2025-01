L'Opéra de Lyon sur les routes de la région avec son camion : "On peut déjà dire que ce sera un véritable succès"

C’est une première en France. En partenariat avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le projet du camion opéra est enfin sur les routes. Richard Brunel, le directeur général et artistique de l’Opéra de Lyon, voulait un camion itinérant pour aller vraiment partout. Le but est de permettre au public de ne pas avoir à se déplacer trop loin de leur domicile, et d’accueillir les personnes qui n’ont pas forcément les moyens financiers pour se rendre à l’opéra.

Présenté par Richard Brunel, le camion opéra peut accueillir une centaine de personnes. Lors de la présentation, le directeur général et artistique de l’Opéra de Lyon a notamment expliqué comment se montait la scène. En effet, il faut à peine deux jours pour que l’opéra soit en place.

Un opéra accessible à tous

Si vous achetez des places, vous pourrez voir la représentation de Claire-Mélanie Sinnhuber, intitulée Le Sang du glacier. Composée de deux chanteurs d’opéra, et de 3 musiciens, la représentation dure 1 heure. Avec un soprano, un baryton, un accordéon, un violoncelle et une harpe, le thème sera tourné vers la situation du climat. La représentation est accessible à tous au vu des prix des places qui tournent autour des 10-15€. Bien loin des 40-90 euros réclamés à Lyon pour les meilleures places.

Fabrice Pannekoucke, président de la Région, présente le projet comme une culture pour tous. Son but est d’aller au plus près des territoires, de ne rien céder à la culture, de tenir le cap même pendant les turbulences financières. La Région Auvergne-Rhône-Alpes finance deux-tiers de l’expérience estimée à 400 000 euros. Pour le reste, ce sont notamment les partenaires CIC et CNR qui viennent en aide.

Une expérience à succès

Fabrice Pannekoucke est très optimiste envers cette expérience : "On peut déjà dire que ce sera un véritable succès", affirme-t-il. Beaucoup de communes auraient voulu accepter de recevoir le camion itinérant, mais ces dernières ne se sentaient pas prêtes. Richard Brunel a laissé entendre que le camion opéra reviendrait pour une deuxième tournée.

De janvier à mars, l’opéra Le Sang du glacier est en représentation dans le camion ambulant, mais dès novembre 2025, les artistes seront en tournée en salle de spectacle. Durant les deux prochains mois, l’opéra itinérant passera dans les villes de Moulins (Allier), Montbrison (Loire), Beauchastel (Ardèche), Val d’Oingt (Rhône), Bourg-lès-Valence (Drôme), Vernaison (Rhône), Port Saint-Louis-du-Rhône (Bouches-du-Rhône), et un dernier déplacement dans l’Ain avec un lieu encore inconnu.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de l’Opéra de Lyon