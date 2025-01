Décines : bientôt une nouvelle salle "intimiste" à côté de la LDLC Arena

Après son ouverture en 2023, la LDLC Arena est devenue en un an, l’une des meilleures salles du monde avec une programmation de haut niveau (Dua Lipa, Justin Timberlake, Indochine) mais aussi avec des événements sportifs comme des matchs d’Euroligue ou de MMA.

La salle pouvant contenir jusqu’à 16 000 spectateurs, elle ne convient pas pour les petits événements du fait de son prix et de son envergure.

La construction de cette nouvelle salle plus intimiste sera davantage adaptée pour "les petits concerts et pour les spectacles d’humour", a annoncé le jeune entrepreneur. Une salle pouvant avoir tout de même une capacité entre 1500 et 3000 places.