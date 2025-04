La pop culture expérience : la Foire de Lyon est lancée !

Cette année, la pop culture est à l'honneur, pour faire vivre une expérience inédite au public.

Durant les 11 jours de foire, de nombreuses animations pop culture seront au programme, comme le spectacle Tchao L’Enfoiré en hommage à Coluche avec Henri Giraud, son sosie officiel programmé pour le jeudi 10 avril. Mais aussi Bernard Minet qui interprétera durant la nocturne du vendredi 11 avril les génériques des dessins animés iconiques des années 70-80 tels que Capitaine Flam ou Goldorak. Des battles de danse urbaines / hip-hop seront également organisées le samedi 12 avril pour mettre en compétition des danseurs de la région.

Mais la Foire de Lyon, c’est avant tout un rassemblement de commerçants, de professionnels répartis dans les six halls d’Eurexpo. Vous avez envie de changer de cuisine, de salle de bain ou bien d’installer une piscine juste avant les grandes chaleurs de cet été, vous pourrez profiter de la présence de ces 350 exposants regroupant tout l’univers de la maison qui donneront vie à toutes vos idées.

Un petit tour du côté de l’artisanat du monde (Japon, Brésil, Inde, Maroc…) vous fera découvrir leur spécialité et leur savoir-faire. Vous passerez aussi par les gadgets et la mode qui vous proposeront un large choix de produits à découvrir avec de nombreuses nouveautés 2025, comme le P’tit Franc créant des bijoux avec d’anciennes pièces de monnaie montées en bracelets…

Bien sûr un espace réservé à la gastronomie est aussi prévu avec tous les métiers de bouche réunis. Restaurateurs, producteurs, tous seront au rendez-vous pour faire vibrer vos papilles.

Tout un corner sera réservé à la gastronomie et au savoir-faire italien, avec les délices des Pouilles et de Sardaigne, les truffes d’Alba et Bagnoli ou bien le célèbre Parmigiano Reggiano.

Enfin, du 4 au 6 avril, direction la place des lumières pour la 7e édition de Innova’Lyon, le concours des start-ups qui inventent demain. Les 3 meilleures entreprises se verront remettre un prix.

Plein d’autres activités, stands et animations sont à découvrir durant la Foire.

Et ne manquez pas la distribution de Lyon Poche spécial Foire de Lyon à Eurexpo durant toute la durée de l'évènement !