Saint-Martin-en-Haut prêt à allumer Son & Lumière : spectacle garanti et 100% bénévole

L'évènement Son & Lumière accueille environ 4500 spectateurs chaque année, qui assistent aux représentations d'un spectacle monté et organisé par 400 bénévoles.

Avec "Quand les dieux s'en mêlent", 2025 vous invite à un voyage au cœur des mythes antiques. Le site médiéval de Rochefort permettra de reconstituer l'odyssée grecque de Gratakys, un simple palefrenier dont la destinée bascule lorsqu’il mène sa cité à la victoire aux Jeux Olympiques, défiant ainsi la volonté des dieux. Mais la colère divine est implacable : Hadès, le dieu des enfers, enlève sa bien-aimée. Gratakys devra alors traverser les épreuves les plus périlleuses pour espérer la sauver.

Projections lumineuses, spectacle pyrotechnique, théâtre, effets spéciaux, reconstitutions avec des dizaines de figurants : tout est réuni pour régaler petits et grands.

Infos

Son & Lumière

Site médiéval de Rochefort à Saint-Martin-en-Haut (Rhône)

L'entrée est gratuite pour les moins de 6 ans, payante pour les autres (enfants jusqu'à 12 ans : 5 euros et adultes à partir de 12 euros).

Du dimanche 10 au jeudi 14 août, chaque soir à 20h30