M. Pokora, le showman bankable débarque à la LDLC Arena

Il incarne aujourd’hui l’un des artistes français les plus bankables, capable de rassembler des foules importantes tout en renouvelant son spectacle pour rester dans l’air du temps. Sa capacité à mêler tubes pop-R&B, show spectaculaire et sens du show en fait un pilier des grandes scènes.

Sa carrière solo, débutée après son passage dans un boys-band, a bénéficié de nombreux succès : albums multi-platinum, chansons devenues populaires, et une base de fans fidèles, autant d’atouts qui lui permettent désormais d’envisager des tournées ambitieuses, dans de grandes salles, avec une mise en scène “à l’américaine”.

L’Adrénaline Tour s’inscrit dans cette logique : on peut s’attendre à un spectacle calibré, mêlant hits, effets visuels et chorégraphies, conçu pour séduire un public large, de l’adepte des tubes populaires aux amateurs de pop-show grand format. Plus qu’un simple concert, c’est un show total : lumière, son, énergie, interactions...

Infos

Le 6 décembre à 20h. LDLC Arena, Décines. De 50,50 à 96,50 euros.