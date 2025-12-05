La tournée mondiale de Rosalía passera par Lyon et la LDLC Arena

Rosalía, qui n'en finit pas de choquer au delà des frontières de la péninsule ibérique et de l'Amérique latine, a annoncé les dates de sa tournée mondiale, le LUX Tour 2026. Et elle passera par Lyon et la LDLC Arena le 16 mars prochain. Alors que l'agglomération se réveillera au lendemain du premier tour des élections municipales et métropolitaines, Rosalía retournera la salle décinoise.

Avec son quatrième album Lux, Rosalía fait une nouvelle fois évoluer sa trajectoire : orchestration classique avec l’orchestre symphonique de Londres, textes multilingues (ce passage d'opéra en allemand a cassé TikTok), thèmes spirituels et féminins, fusion entre pop grand public et avant-garde sonore.

Au-delà de la musique, son travail visuel et stylistique (mode, clips, scène) impose également une esthétique forte, où chaque image devient partie intégrante de son univers artistique auquel collaborent J Balvin ou The Weeknd. Rosalía n’est pas seulement une chanteuse : c’est une architecte de projets, une artiste totale.