Kaamelott sans Perceval ? "Mon personnage avait perdu toute sa substance" dénonce Franck Pitiot, qui en a gros après Alexandre Astier

Et comme les fans l'ont repéré depuis des mois, Franck Pitiot sera absent du film d'Alexandre Astier. Et avec lui, son personnage culte de Perceval.

En pleine promotion, le réalisateur lyonnais est revenu sur cette défection qu'il n'a pas voulue.

"C'est vrai que l'acteur de Perceval n'est pas revenu, c'est le destin, ça veut dire que l'histoire doit bouger et elle va bouger", indique Alexandre Astier à Allociné, expliquant que Perceval sera présent "de manière épistolaire".

Une sortie qui a fait réagir le principal intéressé, jusqu'alors assez discret sur son choix de ne pas rempiler dans le rôle qui l'a révélé au grand public. L'acteur, lyonnais également, estime qu'Alexandre Astier se tait sur l'origine de leur brouille : "Il oublie de vous dire que j'ai lu le scénario, c'est peut-être ça la vraie raison tout simplement", écrit-il sur ses réseaux sociaux.

"Mon seul regret c'est de ne pas avoir lu le scénario du premier volet, j'aurais pu éviter de vous décevoir, poursuit-il, s'adressant aux fans de Kaamelott. C'est pour cela que j'ai demandé à lire le scénario du deuxième volet. Et comment dire, mon personnage avait perdu toute sa substance et sa lumière. Il continue à gueuler comme un veau. Ce sera donc sans moi..."

Il en a gros, c'est pas faux, la compote ça fait tousser... On pourrait continuer à citer des références cultes de la saga, ou tout simplement se désoler de cette rupture qui laisse à penser que Franck Pitiot ne reviendra jamais dans Kaamelott.