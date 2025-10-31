Stacey Kent en showcase à Lyon avec Jazz Radio

L’artiste américaine Stacey Kent sera à Lyon le mercredi 5 novembre pour un showcase exceptionnel, organisé en partenariat avec Jazz Radio. Un rendez-vous gratuit à ne pas manquer, au Docks 40, 40 quai Rambaud (Lyon 2e).

Avec plus de 15 albums enregistrés, 2 millions d’exemplaires vendus et des concerts dans 55 pays, Stacey Kent s’impose depuis plusieurs décennies comme l’une des grandes voix du jazz international. Chevalier des Arts et des Lettres, la chanteuse cultive un univers empreint de douceur, d’élégance et d’émotion.

Connue pour sa capacité à naviguer entre les standards du Great American Songbook, la chanson française qu’elle affectionne, et les sonorités brésiliennes, Stacey Kent signe une musique subtile, à la fois classique et contemporaine. Elle collabore régulièrement avec le saxophoniste Jim Tomlinson, son compagnon de scène et de vie, ainsi qu’avec des paroliers comme Kazuo Ishiguro.

Ce showcase lyonnais s’annonce comme un moment suspendu, où la voix délicate de Stacey Kent promet d’envelopper le public d’une chaleur bienfaisante.

Infos pratiques :

📍 Docks 40, 40 Quai Rambaud, 69002 Lyon

📞 Réservations : 04 78 40 40 40