Peter Cincotti en concert exclusif à Lyon

En partenariat avec Jazz Radio, l’artiste y présentera en avant-première son nouveau single Ghost Of My Father – French Version, en duo avec Anne Sila.

Révélé dès ses 18 ans, Cincotti s’est imposé comme l’un des talents majeurs de la scène jazz internationale. Consacré par le New York Times comme "l’un des chanteurs-pianistes les plus prometteurs de sa génération", il devient à ses débuts le plus jeune artiste à atteindre la première place du classement jazz du Billboard. Son premier album, produit par le légendaire Phil Ramone (Madonna, Elton John, Stevie Wonder), lance une carrière aux dimensions internationales.

Découvert ensuite par David Foster, il signe avec East Of Angel Town un succès mondial, porté par le titre Goodbye Philadelphia, devenu un hit en Europe. Sa trajectoire l’amène sur les plus grandes scènes (du Carnegie Hall à l’Olympia) et aux côtés d’artistes tels qu’Andrea Bocelli ou David Guetta. On a également pu l’apercevoir au cinéma et à la télévision, dans Spiderman 2 ou House of Cards.

Depuis 2024, Peter Cincotti explore de nouvelles sonorités. Avec Roll Alone, revisité en version pop électro jazz par SOONDCLUB, il ouvre un nouveau chapitre de sa carrière. Sa collaboration avec Anne Sila sur Ghost Of My Father confirme sa volonté de s’inscrire durablement sur la scène musicale française.

Le concert lyonnais marquera une étape clé de ce virage artistique et s’annonce comme un rendez-vous incontournable de la rentrée culturelle.

