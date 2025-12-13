Retour inspiré, regard neuf : Jeanne Cherhal au Radiant

Bassiste, pianiste, chanteuse, elle fait de chacun de ses albums une exploration autant musicale que personnelle. Originaire de Nantes et révélée dans les années 2000, elle a signé des disques marquants comme Douze fois par an ou L’An 40.

Aujourd’hui, elle revient avec un nouvel album sobrement intitulé Jeanne, fruit d’une collaboration avec Benjamin Biolay, qu’elle avait côtoyé il y a quinze ans déjà lors du duo emblématique Brandt Rhapsodie.

Musicalement, l’album Jeanne se veut à la fois intime et lumineux, oscillant entre pop raffinée, piano-voix assumé, et arrangements travaillés. Le premier single, Jean, incarne cette “fantaisie dansante” qu’elle revendique — un titre léger mais chargé de sens.

Les thèmes abordés ne manquent pas d’audace : la féminité, les tabous, le désir, la remise en question, sans jamais tomber dans le pathos.

Cette tournée qui présente l’album peut être vue comme un moment charnière : après une carrière riche de plus de 20 ans, Jeanne Cherhal choisit non pas de revenir “comme avant”, mais de se réinventer, de proposer un nouveau chapitre. Le concert au Radiant à Caluire s’annonce donc non pas comme une simple soirée, mais comme une expérience pour ceux qui suivent son parcours, et pour ceux qui la découvrent.

Infos

Le 16 décembre à 20h30. Le Radiant, Caluire. 42 euros.