Lyon : Erik Truffaz et Corbaal en concert au Docks 40 le 1er octobre

Le mercredi 1er octobre 2025, le trompettiste Erik Truffaz partagera la scène du Docks 40 avec le duo lyonnais Corbaal, pour une soirée en partenariat avec Jazz Radio qui s’annonce comme un moment fort de la rentrée musicale.

Figure incontournable du jazz européen depuis les années 1990, Erik Truffaz s’est imposé par son art de mêler improvisation, groove, hip-hop, rock ou encore musiques du monde. Son jeu aérien et ses ambiances hypnotiques lui ont valu une reconnaissance internationale, portée par des albums phares et des collaborations audacieuses.

C’est en 2018 que le musicien croise la route de Corbaal, formé par Lola Bastard et Michael Stroudinsky, producteurs de textures sonores à la fois organiques et électroniques. De cette rencontre est né un projet commun, officialisé en 2022 avec l’EP LUNAR, salué pour son intensité atmosphérique et son univers cinématographique.

En 2025, le trio revient avec What’s My Name, un nouvel album attendu le 3 octobre, à la croisée du jazz, de l’électro et du spoken word. Pour le public lyonnais, le concert du 1er octobre sera l’occasion de découvrir ce répertoire en avant-première, avec la promesse d’un voyage sonore inédit où la trompette de Truffaz se mêle aux nappes électroniques mouvantes de Corbaal.