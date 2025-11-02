Gustave Parking, un clown fou à l'Espace Gerson

Inclassable et toujours inventif, Gustave Parking revient sur scène avec son univers déjanté et poétique. Ce bateleur moderne manie l’humour visuel comme personne : un oiseau naît d’une endive, un solo de jazz s’improvise avec une bassine et une ficelle, et un simple artichaut devient partenaire de jonglage. Un spectacle iconoclaste, souvent tendre, toujours drôle.

Passé par l’Olympia, le Casino de Paris, le festival de Montreux et les plateaux de Canal+, ce clown-philosophe mêle rires et réflexion humaniste. Avec trois fois rien, il crée un déluge de trouvailles burlesques, livrant un message à la fois écologique, poétique et universel.

Un incontournable pour les amateurs d'humour décalé et de poésie absurde. Un public averti en vaut deux.



Infos

De mieux en mieux pareil

Du 5 au 8 novembre à 20h30.

Espace Gerson, Lyon 5. De 13 à 20 €.