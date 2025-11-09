Thibaud Agoston à l'Espace Gerson : suissement drôle

Il y aborde avec lucidité et dérision des thèmes qui lui tiennent à cœur : la bisexualité, l’amitié ou encore le polyamour. Une véritable immersion dans son univers, où son humour incisif se fait miroir de la société contemporaine.

Fidèle à son style, le jeune Suisse mêle verve percutante et authenticité désarmante, naviguant entre confidences touchantes et punchlines redoutables.

Un spectacle à la fois drôle et sensible, dans lequel Thibaud Agoston s’affirme plus que jamais comme une voix singulière du stand-up francophone. Comme quoi, les Suisses ne font pas que du chocolat.



Infos

Nouveau spectacle

Du 12 au 15 novembre à 20h30 et 21h15.

Espace Gerson, Lyon 5. De 13 à 18€.