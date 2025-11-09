Humour

Thibaud Agoston à l'Espace Gerson : suissement drôle

Thibaud Agoston à l'Espace Gerson : suissement drôle
DR Kobayashi

Après une tournée triomphale avec Addict, le talentueux humoriste Thibaud Agoston revient avec un troisième spectacle en rodage, sans doute le plus intime de sa carrière.

Il y aborde avec lucidité et dérision des thèmes qui lui tiennent à cœur : la bisexualité, l’amitié ou encore le polyamour. Une véritable immersion dans son univers, où son humour incisif se fait miroir de la société contemporaine.

Fidèle à son style, le jeune Suisse mêle verve percutante et authenticité désarmante, naviguant entre confidences touchantes et punchlines redoutables.

Un spectacle à la fois drôle et sensible, dans lequel Thibaud Agoston s’affirme plus que jamais comme une voix singulière du stand-up francophone. Comme quoi, les Suisses ne font pas que du chocolat.
 
Infos
Nouveau spectacle
Du 12 au 15 novembre à 20h30 et 21h15.
Espace Gerson, Lyon 5. De 13 à 18€.

