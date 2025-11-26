Emy, sold out à l'Espace Gerson : sous la gouffa, le rire

Avec son énergie débordante, son débit-mitraillette et son franc-parler, elle transforme la scène en salon entre amis.

Pendant une heure, cette “bonne pote” de spectacle partage ses anecdotes délirantes, ses galères et ses fous rires, dans un style à la fois authentique, spontané et irrésistible.

Entre confidences et improvisations, Emy a mûri et décide de vous embarquer dans un moment de pure complicité, où tout peut arriver… et surtout, tout peut faire rire. Les spectateurs saluent sa prestation dynamique et son authenticité.

À ne pas manquer pour une soirée pleine de bonne humeur !



Infos

Emy

Les 28 et 29 novembre à 20h30 et 21h15.

Espace Gerson, Lyon 5. Complet.