Lynda Lemay et sa "Onzième Folie" à la Bourse du Travail

Il y a dans les chansons de Lynda Lemay une puissance de narration qui ne laisse rien au hasard : chaque mot est choisi, chaque histoire mise à nu, entre humour et fracas.

C’est d’abord l’écriture qui la distingue : dès son adolescence, elle se met à composer des chansons, à poser des scénarios de vie, des tranches d’existence qui résonnent. Sa guitare à la main, elle se taille la réputation d’une artiste qui « raconte » plutôt que d’une simple interprète. En 1989, elle remporte un prix au Festival international de la chanson de Granby, ce qui marque le début de son envol professionnel.

Elle n’a pas tardé à franchir l’Atlantique : tout en conservant ses racines québécoises, elle conquiert le public français avec des albums comme Live (1999) ou Les Lettres rouges (2002).

Les thèmes qu’elle aborde sont tour à tour doux, tendres, cruels ou ironiques : la difficulté d’aimer, la vie de famille, le temps qui passe, la culpabilité, mais aussi la dérision de nos propres travers. Que ce soit avec "Le Plus fort c’est mon père", ou "La Visite", elle s’empare de l’intime pour le rendre universel. Sa voix fragile et tenace à la fois construit des ponts entre ceux qui écoutent.

Assister à un concert de Lynda Lemay, c’est entrer dans un théâtre d’émotions où la mise en récit prime. Pas de grand show spectaculaire, mais un espace où le texte compte autant que la musique. Une guitare, une voix, parfois un piano : l’essentiel. Et ce rare moment où l’on oublie le temps pour se laisser porter.

Le 27 novembre à 20h.

Bourse du Travail, Lyon 3. 58 €.